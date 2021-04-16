Teravih namazı evde nasıl kılınır Diyanet (16 Nisan 2021)

2021 Teravih namazı hakkında tüm detaylar haberimizde... Evde teravih namazı kılmak için doğru bilgileri edinmek için teravih namazı evde nasıl kılınır, Diyabet İşleri'nin tarif ettiği şekilde mevcuttur. Teravih namazı kılınışı vatandaşların araştırdığı konular arasında yerini alıyor. Buna göre; corona virüsü sebebiyle camilerde cemaatle kılınamayan teravih namazı evde nasıl kılınır, kaç rekattır?

16 Nisan 2021 18:56
Teravih namazı evde nasıl kılınır Diyanet (16 Nisan 2021)
On bir ayın sultanı Ramazan ayı için geri sayım başladı. Oruç ibadetlerini yerine getirecek vatandaşlar, bu ayı dolu dolu geçirmek isterken bir yandan da yapılacak olan ibadetleri araştırıyorlar. İlk teravih 2020 ne zaman, saat kaçta? Teravih namazı nasıl kılınır? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Teravih namazına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.
TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR, NASIL KILDIRILIR

İlk önce yatsı namazının sünneti kılınır ardından cemaatle yatsı namazının farzı kılınır. Farzın ardından yatsı namazının son 2 rekat sünneti kılınır. Bundan sonra müezzin kayyım teravih namazı için nidada bulunur.

Böylece imam hatiple birlikte teravih namazına niyet edilerek başlanır.

Diyanet İşleri Başkanlığı teravih namazlarının 2'şer rekat olarak kılınmasını tavsiye etmişse de 4'er rekat olarak da kılınmaktadır.

İLK TERAVİH 2020 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ramazan ayı 23 Nisan'ı 24 Nisan'a bağlayan gece, ilk sahura kalkılmasıyla birlikte resmen başladı.. Ramazan ayının ilk günü 24 Nisan Cuma, son günü 23 Mayıs Cumartesi günü olacak.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Herkes evinde ailesiyle teravih namazlarını kılabilir, çünkü teravih namazı ferdi olarak da kılınabilen bir namazdır" şeklinde açıklama yaptı.



1. Rekat

Teravih namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır. Sırasıyla imam hatip ve cemaat "Sübhaneke duası" okur, sadece imam hatip "Euzü besmele" çeker ve "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Rüku ve secde yapılır.

2. Rekat

İmam hatip "Besmele, Fatiha ve zammı sure" okur rüku ve secde yapılır ardından tahiyyata oturulur. İki rekat şeklinde kılınacaksa imam ve cemaat "Tahiyyat duası, Salli-Barik dualarıyla Rabbena duaları" okur ve selam verlir. Eğer 4'er rekat olarak kılınacaksa ilk tahiyyata oturulduğunda imam ve cemaat "Tahiyyat duası ve Salli, Barik duaları"nı okur sonra üçüncü rekata kalkılır.

3. Rekat

İmam hatip ve cemaat "Sübhaneke" sadece imam hatip "Euzü besmele, Fatiha ve zammı sure" okunur, rüku secdenin ardından dördüncü rekata kalkılır.

4. Rekat

Sadece imam hatip "Besmele, Fatiha ve zammı sure" okur, rüku secde yapılır ve oturulur. Bu oturuşta imam hatip ve cemaat "Tahiyyat duası, Salli-Barik ve Rabbena duaları"nı okuyarak sağ ve sol tarafa selam verilir. Teravih namazı toplam kaç rekat kılınacaksa rekatlarda sıralama bu şekilde devam eder. Teravih namazının ardından vitir namazı cematle kılınır.



TERAVİH NAMAZI FARZ MI?

Ramazan ayında kılınan Teravih namazı farz değil sünettir. Peygamberimiz Hazreti Muhammed teravih namazını farz olmasın diye cemaatten ayrı olarak kılmıştır. Peygamberimizin teravih namazını nasıl kıldığını Hazreti Aişe şöyle anlatmıştır;

-"Resûlullah (asm) bir gece mescidde nafile namaz kılmıştı. Birçok kimse de ona uyarak namaz kıldı.

Sabah olunca "Resûlullah geceleyin mescidde namaz kıldı" diye konuştular. Ertesi gece de Efendimiz (asm) namaz kıldı. Halk yine olanları konuştu, katılacakların sayısı iyice arttı. Üçüncü veya dördüncü gece halk yine toplandı. Öyle ki mescid, insanları alamayacak hâle gelmişti. Ancak Peygamberimiz (asm) bu dördüncü gecede yanlarına çıkmadı.

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