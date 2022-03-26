Teravih namazı 2022 ilk günü ne zaman?

İlk teravih namazı 1 Nisan Cuma günü yatsı namazından sonra kılınacaktır.

2022 Ramazanın ilk orucu için sahura 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece kalkılacak.

Herkes ne zaman Ramazan 2022 başlangıcı ilk teravih ne zaman olduğunu birbirine sormaya devam ediyor. 2022 Ramazan başlangıç zamanı hangi zaman ve ne zaman olduğunun tarihleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlandı. Ramazan hangi gün başlayacak bilgisine rahat ulaşabilmeniz için sayfalarımızda ilgili bilgileri derlemiş durumdayız. Kimler oruç tutamaz, ilk teravih ne zaman? hangi gün oruç tutulacak, ramazan hangi gün başlayacak gibi konular içeren 2022 Ramazan hangi gün başlayacak gelişmelerini buradan takip edebilirsiniz.Ramazan ayı içinde olan ve 'Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi 2022'de 27 Nisan Çarşamba idrak edilecek.Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:"Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar"Ramazan Bayramı 1. günü 2 Mayıs Pazartesi, 2. günü 3 Mayıs Salı ve 3. günü ise 4 Mayıs Çarşamba günüdür. 1 Mayıs Pazar Ramazan Bayramı arifesi öğleden sonra yarım gündür.Kurban Bayramı 1. günü 9 Temmuz Cumartesi, 2. günü 10 Temmuz Pazar, 3. günü 11 Temmuz Pazartesi ve 4. günü ise 12 Temmuz Salı günüdür. 8 Temmuz Cuma Kurban Bayramı arifesi öğleden sonra yarım gündür.