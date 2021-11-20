Ter Stegen, Newcastle'ın teklifini değerlendirmeye almadı!

Newcastle'ın satın alınmasıyla transferde ciddi harcamalar yapacağı düşünülen ada ekibinde yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı.



İngiliz basını, Newcastle United'ın kış transfer döneminde Jesse Lingard, Philippe Coutinho ve Eden Hazard gibi yıldız isimlerin yanı sıra Barcelona'nın Alman kalecisi Ter Stegen'e de ciddi ilgisi olduğunu aktardı.



Newcastle'ın Alman futbolcu için Barcelona'ya yaklaşık 55 milyon euroluk bir teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.



Ancak habere göre 29 yaşındaki Alman yıldızın Newcastle'ın kendisine olan ilgisine şaşırdığı ve kulübün kendisi için hazırladığı transfer teklifini dikkate almadığı ifade edildi.



Ter Stegen, 2014 yılında Borussia Monchengladbach'tan 12 milyon euroya Barcelona'ya transfer olmuştu.



2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Barcelona yıldızın, Katalan kulübüyle, dört La Liga şampiyonluğu, bir Şampiyonlar Ligi, beş İspanya Kupa ve bir İspanya Süper Kupa şampiyonluğu bulunuyor.





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