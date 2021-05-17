Ter Stegen, EURO 2020'de yok!

Alman kaleci Marc-Andre ter Stegen, Avrupa Şampiyonası'na katılamayacağını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Ter Stegen, EURO 2020'de yok!
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17 Mayıs 2021 18:09
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona forması giyen Alman kaleci Marc-Andre ter Stegen, sakatlığı nedeniyle haziran ayında başlayacak Avrupa Şampiyonası'nda oynayamayacağını duyurdu.

Instagram hesabından açıklamada bulunan 29 yaşındaki kaleci, dizinden tedavi olması gerektiği için turnuvada yer alamayacağını belirtti.

Büyük üzüntüyle bu kararı duyurduğunu aktaran Ter Stegen, "Yıllar sonra ilk defa ülkeme evinden destek veren bir seyirci olacağım, umarım kazanırız!" ifadelerini kullandı.

Alman kaleci, önümüzdeki sezon taraftarların önünde oynamayı istediğini söyleyerek, kendisine destek olan hayranlarına teşekkür etti.

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