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Teodosic gelecek planlarını açıkladı

Milos Teodosic, LA Clippers forması giymeyi bıraktıktan sonra adı Fenerbahçe ve Anadolu Efes ile anılan sırp oyuncu iddiaları cevapladı.

Teodosic gelecek planlarını açıkladı
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19 Şubat 2019 13:49
NBA'de LA Clippers'tan ayrıldıktan sonra nereye gideceği merakla beklenen, adı Fenerbahçe ve Anadolu Efes'le geçen Milos Teodosic geleceği hakkında konuştu.

Estonya ve İsrail maçları için Sırbistan Milli Takım kampına katılan 31 yaşındaki basketbolcu yaptığı açıklamada, "Elemelerde oynanacak iki maçta forma giyeceğim. Bu sezon oynayacağım maçlar bunlar olacak. Sezon sonuna kadar dinlenip bir yerde oynamamaya karar verdim. Milli takımlar beraber gelecek sezona hazırlanacağım" dedi.

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