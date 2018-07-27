'Teodorczyk, Galatasaray'a daha yakın'

Fransa Ligue 1 ekipleri ve Galatasaray ile ismi anılan Lukasz Teodorczyk için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Polonya basınında yer alan habere göre; Lukasz Teodorczyk, Saint-Etienne'e çok pahalı geldi ve transfere en yakın kulüp Galatasaray.
Haberde; Galatasaray'ın Bafetimbi Gomis'e iyi bir alternatif aradığı ve Teodorczyk için Saint-Etienne'e iyi bir teklif yaptığı belirtildi.
YÜKSEK MAAŞI ZORLUYOR
Anderlecht'in, Polonyalı golcüyü kesin olarak takımdan göndermeyi planladığı, oyuncunun yüksek maaşının sıkıntı yarattığı vurgulandı.
Geçen sezon Anderlecht'te 40 maça çıkan 27 yaşındaki forvet, 15 gol attı ve 4 asist yaptı.
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Polonya basınında yer alan habere göre; Lukasz Teodorczyk, Saint-Etienne'e çok pahalı geldi ve transfere en yakın kulüp Galatasaray.
Haberde; Galatasaray'ın Bafetimbi Gomis'e iyi bir alternatif aradığı ve Teodorczyk için Saint-Etienne'e iyi bir teklif yaptığı belirtildi.
YÜKSEK MAAŞI ZORLUYOR
Anderlecht'in, Polonyalı golcüyü kesin olarak takımdan göndermeyi planladığı, oyuncunun yüksek maaşının sıkıntı yarattığı vurgulandı.
Geçen sezon Anderlecht'te 40 maça çıkan 27 yaşındaki forvet, 15 gol attı ve 4 asist yaptı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın