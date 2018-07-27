  •  
    Jason Denayer'den flaş G.Saray mesajı; "Aslan"
  •  
    Benfica'nın gol makinesi için bir teklif daha var!..
  •  
    F.Bahçe'nin eski yıldızı Serie A yolunda! Teklif...
  •  
    Alex'i şaşırtan o kargo!.. Mesajla birlikte paylaştı!
  •  
    Beşiktaş'ın dikkat çeken "tutulma" paylaşımı!..

"Teodorczyk, Galatasaray'a daha yakın"

Anderlecht'in elinden çıkarmak istediği Lukasz Teodorczyk için en iyi teklifin Galatasaray'dan geldiği iddia edildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
'Teodorczyk, Galatasaray'a daha yakın'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Temmuz 2018 00:38
Fransa Ligue 1 ekipleri ve Galatasaray ile ismi anılan Lukasz Teodorczyk için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Polonya basınında yer alan habere göre; Lukasz Teodorczyk, Saint-Etienne'e çok pahalı geldi ve transfere en yakın kulüp Galatasaray.

Haberde; Galatasaray'ın Bafetimbi Gomis'e iyi bir alternatif aradığı ve Teodorczyk için Saint-Etienne'e iyi bir teklif yaptığı belirtildi.

YÜKSEK MAAŞI ZORLUYOR

Anderlecht'in, Polonyalı golcüyü kesin olarak takımdan göndermeyi planladığı, oyuncunun yüksek maaşının sıkıntı yarattığı vurgulandı.

Geçen sezon Anderlecht'te 40 maça çıkan 27 yaşındaki forvet, 15 gol attı ve 4 asist yaptı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için