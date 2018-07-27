'Teodorczyk, Galatasaray'a daha yakın'

Fransa Ligue 1 ekipleri veile ismi anılaniçin flaş bir iddia ortaya atıldı.Polonya basınında yer alan habere göre; Lukasz Teodorczyk, Saint-Etienne'e çok pahalı geldi ve transfere en yakın kulüp Galatasaray.Haberde; Galatasaray'ın Bafetimbi Gomis'e iyi bir alternatif aradığı ve Teodorczyk için Saint-Etienne'e iyi bir teklif yaptığı belirtildi.Anderlecht'in, Polonyalı golcüyü kesin olarak takımdan göndermeyi planladığı, oyuncunun yüksek maaşının sıkıntı yarattığı vurgulandı.Geçen sezon Anderlecht'te 40 maça çıkan 27 yaşındaki forvet, 15 gol attı ve 4 asist yaptı.