TENOFEST 2023 NEREDE, NASIL GİDİLİR | Teknofest İstanbul Atatürk Havalimanı ziyaretçi kayıt nasıl yapılır?

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali için beklenen an geldi. Çeşitli kategorilerdeki binlerce ürünün tanımının yapıldığı, yarışmalar, konferanslar, sergiler, atölyeler, paneller ve teknoloji şovlarının başrolde olduğu TEKNOFEST, ilk kez 2018 yılında düzenlendi. Her yıl İstanbul'da gerçekleştirilen etkinliğin amacı, gençlerin teknolojiye ilgisini artırmak, yenilikçi fikirleri desteklemek ve teknoloji alanında yeni projelerin geliştirilmesini teşvik etmektir. Peki TEKNOFEST 2023 ne zaman? Teknofest ne zaman başlıyor, bitiyor? Nerede yapılacak? İşte Teknofest açılış, kapanış ve ziyaret saatleri ve merak edilenler... TEKNOFEST 2023 NEREDE YAPILACAK?
Dünyanın en büyük havacılık festivali TEKNOFEST, Cumhuriyetin 100. yılında 27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda ve 30 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında Ankara'da 11. Hava Ulaştırma Üssü'nde gerçekleştirilecek. TEKNOFEST Nedir?
TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali; çeşitli kategorilerde teknoloji yarışmalarının, hava araçları sergilerinin, hava gösterilerinin, teknoloji firmalarının tanıtım yaptığı fuarların, bilim söyleşilerinin, girişim zirvesinin ve birçok sosyal etkinliğin yer aldığı büyük bir organizasyondur. TEKNOFEST teknoloji yarışmaları ile gençlerin millî teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerinin artırılması amaçlanıyor.
TEKNOFEST 2022, 30 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında Samsun'da gerçekleştirilmişti. TEKNOFEST'i Kim Düzenliyor?
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı yürütücülüğünde, ileri teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kurumları, medya kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle düzenleniyor. TEKNOFEST'e Kimler Katılabiliyor?
TEKNOFEST Havacılık ve Uzay Festivali'ne yaş ya da meslek grubu ayrımı olmaksızın herkes ücretsiz şekilde ziyaretçi olarak katılabiliyor. Yalnızca 13 yaşından küçük ziyaretçiler etkinlik alanına ebeveynleri ya da öğretmenleri ile girebiliyor. TEKNOFEST 2023 Ne Zaman ve Nerede Gerçekleştirilecek?
Dünyanın en büyük havacılık festivali TEKNOFEST, Cumhuriyetimizin 100. yılında 27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda ve 30 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında Ankara'da 11. Hava Ulaştırma Üssü'nde gerçekleştirilecek.
16-19 Mart tarihleri arasında İzmir'de gerçekleştirilmesi planlanan TEKNOFEST İZMİR ülkece yaşadığımız deprem felaketi sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. TEKNOFEST 2023'te Kaç Yarışma Var?
TEKNOFEST teknoloji yarışmaları ilkokul, ortaokul, lise, üniversite ve üzeri olmak üzere farklı yaş gruplarına yönelik düzenleniyor. TEKNOFEST 2023'te yarışmacılar roketlerden otonom sürüş sistemlerine, insansız hava araçlarından su altı sistemlerine, hyperloop geliştirmeden çip tasarımına kadar 41 farklı kategoride kıyasıya mücadele edecek.
TÜBİTAK bu yıl Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'ndan İnsansız Hava Araçları Yarışmaları'na, Roket Yarışması'ndan Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması'na toplam 15 yarışmayla TEKNOFEST heyecanına ortak olacak.
TEKNOFEST 2022'de TÜBİTAK tarafından düzenlenen İnsansız Hava Araçları Yarışması'na katılan yarışmacılar TEKNOFEST'te Hangi Ödüller Verilecek?
Her sene olduğu gibi bu yıl da teknoloji yarışmalarına başvuran ve ön eleme aşamasını geçen takımlara 30 milyon TL'den fazla malzeme desteği sağlanacak. Dereceye giren takımlara ise 13 milyon TL'nin üzerinde ödül verilecek. TEKNOFEST 2023 Başvuruları Ne Zaman Bitiyor?
TEKNOFEST 2023'e 30 Kasım'a kadar başvuru yapılabilecek. TEKNOFEST 2023 Başvuruları Nereden Yapılıyor?
TEKNOFEST 2023'e https://teknofest.org/ adresinden başvuru yapabilir ve yarışmalarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. TEKNOFEST 2023 Başvuruları Ne Zaman? TEKNOFEST 2023 Yarışma Kategorileri
Akıllı Ulaşım Yarışması
Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması
Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması
Dikey İnişli Roket Yarışması
Eğitim Teknolojileri Yarışması
Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışması
Hack İstanbul
Helikopter Tasarım Yarışması
Hyperloop Geliştirme Yarışması
İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması
İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması
Jet Motor Tasarım Yarışması
Karma Sürü Simulasyon Yarışması
Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması
Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması
Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışması
Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışması
Model Uydu Yarışması
Pardus 21 Hata Yakalama ve Öneri Yarışması
Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması
Robotik Yarışmaları
Roket Yarışması
Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması
Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışması
Savaşan İHA Yarışması
Sürü Robotlar Yarışması
TAKE OFF Uluslararası Girişim Zirvesi
Tarım Teknolojileri Yarışması
Tarımsal İnsansız Kara Aracı Yarışması
Travel Hackathon
Turizm Teknolojileri Yarışması
Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması
Türkiye Drone Şampiyonası
TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri
Uçan Araba Yarışması
Ulaşımda Yapay Zekâ Yarışması
Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları
Uluslararası İnsansız Hava Aracı Yarışması
Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları
World Drone Cup
Psikolojide Teknolojik Uygulamalar Yarışması