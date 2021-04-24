Tennis Championship İstanbul'da Sorana Cirstea, adını finale yazdırdı

TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul turnuvasında Ukraynalı Marta Kostyuk'u 2-0 mağlup eden Rumen Sorana Cirstea, finale adını yazdırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Tennis Championship İstanbul'da Sorana Cirstea, adını finale yazdırdı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Nisan 2021 20:26
TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul turnuvasında Ukraynalı Marta Kostyuk'u 2-0 yenen Rumen Sorana Cirstea, finale yükseldi.

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) İstanbul Tenis Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı, toplam 235 bin 238 dolar para ödüllü toprak kort turnuvasının yarı final maçında dünya 67 numarası Cirstea ile klasmanda 85. basamakta yer alan Kostyuk karşı karşıya geldi.

Sorana Cirstea, 1 saat 24 dakika süren müsabakayı 6-4'lük setler sonucunda 2-0 kazanarak finale yükseldi.

Rumen tenisçi Cirstea, yarın oynanacak finalde bir numaralı seribaşı Elise Mertens (Belçika) ile kozlarını paylaşacak. Saat 17.00'de başlayacak müsabaka, Kanal D'den canlı yayımlanacak.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.