Teniste Sırbistan yarı finale yükseldi

Teniste ülkelerin yarıştığı 2021 Davis Kupası'nda Kazakistan'ı 2-1 mağlup eden Sırbistan, yarı finale yükseldi.



İspanya'nın Madrid, Avusturya'nın Innsbruck ve İtalya'nın Torino kentlerinin ortaklaşa düzenlediği 18 ülkenin katıldığı organizasyona, çeyrek final maçlarıyla devam edildi.



Turnuvada üçüncü çeyrek final eşleşmesinde, kadrosunda tek erkeklerde dünya 1 numarası Novak Djokovic'in yer aldığı Sırbistan, Kazikistan'la karşılaştı.



Tek erkekler maçlarının ilkinde, Kazakistanlı Mikhail Kukushkin, Sırp Miomir Kecmanovic'i 7-6, 4-6 ve 7-6'lık setlerle 2-1 yenerek ülkesini 1-0 öne geçirdi. İkincisinde ise Djokovic, Kazakistanlı Alexander Bublik'i 6-3 ve 6-4'lük setlerin ardından 2-0'la geçerek skoru 1-1'e getirdi.



Yarı finale kalan takımı, çift erkekler maçı belirledi. Sırp Nikola Cacic-Djokovic ikilisi, Kazakistanlı Andrey Golubev-Aleksandr Nedovyesov çiftini 6-2, 2-6 ve ve 6-3'lük setlerle 2-1 mağlup etti. Üç maç sonunda rakibini 2-1'le geçen Sırbistan, yarı finalde Hırvatistan'ın rakibi oldu.



Turnuvaya, Rusya-İsveç arasındaki çeyrek final maçlarıyla devam edilecek.





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