Teniste rakip Özbekistan

A Milli Erkek Tenis Takımı, Davis Kupası 2022 Dünya Grubu play-off turunda Özbekistan ile eşleşti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Teniste rakip Özbekistan
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05 Aralık 2021 23:46
Türkiye, Davis Kupası 2022 Dünya Grubu 1, play-off turunun kura çekiminde Özbekistan ile eşleşti.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İspanya'nın başkenti Madrid'de yapılan Davis Kupası 2022 Dünya Grubu 1 play-off turu kura çekiminde A Milli Erkek Tenis Takımı'nın rakibi Özbekistan oldu.

Türkiye Tenis Federasyonu, 4-5 Mart 2022 tarihlerinde Özbekistan'da gerçekleşecek karşılaşmalarda A Milli Erkek Tenis Takımı'na başarılar diledi.


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