Teniste milli takım kadrosu açıklandı

Teniste, Billie Jean King Cup'ta mücadele edecek milli takım kadrosu duyuruldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Teniste milli takım kadrosu açıklandı
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17 Mart 2023 15:56
Teniste, Billie Jean King Cup'ta mücadele edecek milli takım kadrosu açıklandı.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Avrupa/Afrika Billie Jean King Cup Grup 1 maçları, 10-15 Nisan 2023 tarihleri arasında Antalya Megasaray Tenis Akademi'de oynanacak.

Kaptanlığını Ali Göreç'in yaptığı A Milli Kadın Takımında Pemra Özgen, Çağla Büyükakçay, İpek Öz, Berfu Cengiz ve Zeynep Sönmez yer alıyor.

Avrupa/Afrika Grup 1'de yer alan Türkiye'nin muhtemel rakiplerinin Bulgaristan, Hırvatistan, Danimarka, Mısır, Macaristan, Letonya, Hollanda, Norveç, Sırbistan ve İsveç olması bekleniyor.

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