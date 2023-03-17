Teniste milli takım kadrosu açıklandı

Teniste, Billie Jean King Cup'ta mücadele edecek milli takım kadrosu açıklandı.



Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Avrupa/Afrika Billie Jean King Cup Grup 1 maçları, 10-15 Nisan 2023 tarihleri arasında Antalya Megasaray Tenis Akademi'de oynanacak.



Kaptanlığını Ali Göreç'in yaptığı A Milli Kadın Takımında Pemra Özgen, Çağla Büyükakçay, İpek Öz, Berfu Cengiz ve Zeynep Sönmez yer alıyor.



Avrupa/Afrika Grup 1'de yer alan Türkiye'nin muhtemel rakiplerinin Bulgaristan, Hırvatistan, Danimarka, Mısır, Macaristan, Letonya, Hollanda, Norveç, Sırbistan ve İsveç olması bekleniyor.





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