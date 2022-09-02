Teniste Luxor 18 Yaş Zafer Bayramı Türkiye Şampiyonası tamamlandı.
Alaçatı Tenis Kulübü'nde tek kadınlar finalinde Alara Ayaz'ı mağlup eden Duru Yağmur Durgun, erkeklerde ise Baran Söyler'i yenen Birtan Duran birinciliğe ulaştı.
Çift kadınlarda da Alara Ayaz-Eda Numanoğlu, çift erkeklerde ise Süleyman Deniz Gürsoy-Baran Söyler birinciliği elde etti.
Alaçatı Tenis Kulübü'nde tek kadınlar finalinde Alara Ayaz'ı mağlup eden Duru Yağmur Durgun, erkeklerde ise Baran Söyler'i yenen Birtan Duran birinciliğe ulaştı.
Çift kadınlarda da Alara Ayaz-Eda Numanoğlu, çift erkeklerde ise Süleyman Deniz Gürsoy-Baran Söyler birinciliği elde etti.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ