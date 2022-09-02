Teniste Luxor 18 Yaş Zafer Bayramı Türkiye Şampiyonası tamamlandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen Luxor 18 Yaş Zafer Bayramı Türkiye Şampiyonası'nda dereceye girenler belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Teniste Luxor 18 Yaş Zafer Bayramı Türkiye Şampiyonası tamamlandı
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02 Eylül 2022 20:07
Teniste Luxor 18 Yaş Zafer Bayramı Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Alaçatı Tenis Kulübü'nde tek kadınlar finalinde Alara Ayaz'ı mağlup eden Duru Yağmur Durgun, erkeklerde ise Baran Söyler'i yenen Birtan Duran birinciliğe ulaştı.

Çift kadınlarda da Alara Ayaz-Eda Numanoğlu, çift erkeklerde ise Süleyman Deniz Gürsoy-Baran Söyler birinciliği elde etti.

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