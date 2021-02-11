Teniste hakem gelişim semineri çevrim içi yapılacak

Türkiye Tenis Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 19-21 Şubat tarihlerinde çevrim içi hakem gelişim semineri düzenleyecek.
Federasyonun açıklamasına göre, seminere katılmak isteyen hakemlerin 17 Şubat Çarşamba günü saat 12.00'ye kadar i-kort üzerinden başvurularını yapmaları gerekiyor.
Ücretsiz düzenlenecek seminer, Zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek.
Federasyonun açıklamasına göre, seminere katılmak isteyen hakemlerin 17 Şubat Çarşamba günü saat 12.00'ye kadar i-kort üzerinden başvurularını yapmaları gerekiyor.
Ücretsiz düzenlenecek seminer, Zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek.