Teniste grand slam sezonu, ABD'de kapanıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmadığı için geçen yıl ABD'ye giremeyen Novak Djokovic'in de katılacağı 2023 ABD Açık Tenis Turnuvası, pazar günü start veriyor.



Avustralya Açık, Fransa Açık (Roland Garros) ve Wimbledon ile tenis sezonunun en önemli dört organizasyonundan biri olan ABD Açık, bu yıl 28 Ağustos-10 Eylül tarihlerinde 143. kez organize edilecek.



İlk kez 1881 yılında düzenlenen sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık, yarın TSİ 18.00'de New York kentinde başlayacak.



2023 ABD Açık'ın toplam para ödülü, 65 milyon dolarla organizasyon tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. ABD Açık böylece kendisine ait tarihin en fazla para ödülü dağıtan tenis turnuvası rekorunu (60 milyon dolar) geliştirdi.



Tek kadınlar ve tek erkekler şampiyonlarına verilen ödül ise 2,6 milyondan 3 milyon dolara yükseldi.



Djokovic 24'üncü grand slam için Flushing Meadows'ta



Tek erkeklerde 3 şampiyonluğu (2011, 2015, 2018) bulunan Novak Djokovic, ülkeye giriş yapmak isteyen yabancı uyruklu kişilerde aşılı olma şartı arandığı için 2022'de mücadele edemediği ABD Açık'a bu yıl katılacak.



Turnuvanın düzenlendiği tesislerin de bulunduğu Flushing Meadows Parkı'na bir yıl aranın ardından dönecek Djokovic, şampiyonluklarına bir yenisini ekleyip kendisine ait en fazla grand slam turnuvası kazanan erkek tenisçi rekorunu 24'e çıkarmaya çalışacak.



36 yaşındaki Sırp raket ayrıca 24 şampiyonlukla "tarihin en fazla grand slam turnuvası kazanan tenisçisi" unvanının sahibi Margaret Court'u da yakalamak istiyor.



Djokovic'in (2 numaralı seribaşı) önündeki en büyük engel, Wimbledon finalinde 5 set sonunda yenildiği dünya 1 numarası Carlos Alcaraz olacak. 2022 ABD Açık'ta kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğuna ulaşan 20 yaşındaki Alcaraz da unvanını korumak için korta çıkacak.



Sakatlığı yüzünden ocak ayından beri tenisten uzak kalan Rafael Nadal, 4 kez kazandığı ABD Açık'ı da kaçıracak. 37 yaşındaki Nadal'ın, eylül ayındaki Davis Kupası Finalleri'nde veya gelecek yıl düzenlenecek Avustralya Açık'ta kortlara dönmesi bekleniyor.



Ana tablonun Djokovic'in bulunduğu yarısında Holger Rune (4), Casper Ruud (5), Stefanos Tsitsipas (7), Taylor Fritz (9), Frances Tiafoe (10) ve Felix Auger-Aliassime (15) öne çıkıyor.



Geçen yıl Dkojovic'in yokluğunda zafere ulaşan Alcaraz'ın başı çektiği ana tablonun diğer yarısında ise 2021 şampiyonu Daniil Medvedev (3), Jannik Sinner (6), Andrey Rublev (8), Karen Khachanov (11), Alexander Zverev (12) gibi önemli isimler bulunuyor.



Kadınlarda sonucu tahmin etmek zor



Dünya sıralamasının ilk 2 basamağındaki Iga Swiatek ve Aryna Sabalenka, ABD Açık'ın kadınlardaki favorileri gibi görünse de iki ismin Fransa Açık sonrası form durumunu ve son 9 ABD Açık Turnuvası'nın 8'ini farklı isimlerin kazandığını hatırlatmakta fayda var.



ABD Açık öncesindeki WTA 1000 turnuvaları Kanada Açık'ı kazanan Jessica Pegula (3) ve Cincinnati Açık'ı kazanan Coco Gauff'un (6) yanı sıra geçen yılın finalisti Ons Jabeur (5) ve hızlı zeminlerde oynamayı seven Elena Rybakina'yı (4) da göz ardı etmemek gerekiyor.



Çeyrek finalde Gauff ile eşleşme ihtimali bulunan Swiatek'in, yarı finaldeki muhtemel rakipleri arasında da Rybakina, Maria Sakkari (8), Roland Garros finalisti Karolina Muchova (10), ABD Açık'ta 3 kez final oynayan Victoria Azarenka ve 2017 şampiyonu Sloane Stephens yer alıyor.



Sabalenka, Pegula ve Jabeur'ün bulunduğu ana tablonun diğer yarısında ise Caroline Garcia (7), Wimbledon şampiyonu Marketa Vondrousova (9), anne olduktan sonra kortlara döndüğü bu sezon Fransa Açık'ta çeyrek, Wimbledon'da yarı final oynayan Elina Svitolina (26) ve 2021 finalisti Leylah Fernandez dikkati çekiyor.



Birçok uygulama ilk kez ABD Açık'ta hayata geçti



Turnuva, ilk defa 1881 yılının ağustos ayında Rhode Island eyaletindeki Newport kentinde bulunan çim kortlarda organize edildi.



Yalnızca ABD Ulusal Lawn Tenis Federasyonu (USNLTA) üyelerinin katılabildiği ilk turnuvayı kazanan Richards Sears, sonraki 6 şampiyonluğu da kimseye bırakmadı. 1887 yılından itibaren kadın tenisçilerin de yarışabildiği şampiyona, 1975-1977 yıllarında çim kortta oynandı.



ABD Açık, 1978'de ABD Tenis Federasyonu (USTA) tarafından New York kentindeki Flushing Meadows Corona Park'ta inşa edilen USTA Billie Jean King Ulusal Tenis Merkezi'ne taşındığından beri asfalt veya beton bir zemin üstüne akrilik, lastik ve silikondan oluşan katmanların yerleştirilmesiyle elde edilen "DecoTurf" ismindeki kortlarda düzenleniyor.



Sürtünmenin çok düşük düzeyde olduğu DecoTurf kortta toplar, diğer sert zeminlere göre yerden daha az yükseliyor. Topun, çim yüzeyden sonra en yüksek hıza kavuştuğu ABD Açık'ın zemini, sert servis kullanan ve güçlü vuruşları olan oyunculara avantaj sağlıyor.



ABD Açık, 1970 yılında eşitlikle biten (6-6) setlerin, bir tenisçi, iki fark yakalayıncaya kadar sürmesi yerine "tie break" ile sonuçlandığı, 1973'te ise tek erkekler ve tek kadınlar şampiyonlarının eşit para ödülü aldığı (1973 şampiyonları John Newcombe ve Margaret Court, 25'er bin dolarla ödüllendirildi) ilk "grand slam" turnuvası olma özelliğini de taşıyor.



Turnuvanın bir diğer özelliği ise tenisçilerin hakem kararlarına itiraz etmesini sağlayan "Şahin gözü" adlı bilgisayar sisteminin 2006 yılında ilk kez burada kullanılması. Şahin gözü, 2006 yılında ilk kez merkez kort Arthur Ashe ile Louis Armstrong sahalarında kullanıldı.



ABD Açık'ı diğer grand slam turnuvalarından ayıran bir özelliği de merkez kort olarak kullanılan ve adını Afro-Amerikan tenisçi Arthur Ashe'den alan 23 bin 771 kapasiteli tenis kortuna sahip olması. Dünyanın en yüksek kapasiteli kortu olan Arthur Ashe'in çatı sistemi 6,5 dakikada kapatılabiliyor.