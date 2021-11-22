Teniste Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası Batman'da başlıyor

Teniste Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası 23 Kasım Salı günü Batman'da start alacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Teniste Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası Batman'da başlıyor
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22 Kasım 2021 15:58
Teniste Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası 23 Kasım Salı günü Batman'da başlıyor.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre şampiyona, Gençlik ve Spor Bakanlığının himayelerinde Türkiye Tenis Federasyonunun koordinasyonunda Batman Valiliği ve Batman Belediyesi iş birliğinde Batman TPAO Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek.

Doğu ve Güneydoğu illerinin katılımıyla 9 yıldır düzenlenen şampiyonaya, 18 ilden 59 erkek, 29 kadın takımı olmak üzere toplam 88 takım ile 264 sporcu yarışacak.

Organizasyonun açılışına Batman Valisi Hulusi Şahin, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Batman Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Şafi Özperk'in de katılması bekleniyor.

Şampiyona, 28 Kasım'da final maçlarıyla sona erecek.

 


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