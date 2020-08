Teniste Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası başladı

Teniste Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası, Batman'da başladı.



Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Batman Türkiye Petrolleri Bölge Müdürlüğü Tenis Kortları'nda düzenlenen turnuva 25 Ağustos'ta sona erecek.



Batman Valiliği, Batman Belediyesi, Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Kredi Yurtlar Kurumu Batman İl Müdürlüğü katkılarıyla bugün başlayan organizasyona 14'ü kadın toplam 51 takım katılıyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, turnuvaya katılan tüm takımlara başarı diledi.



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle organizasyonda her türlü tedbirin alındığı anlatan Durmuş, "Her sene büyük bir heyecana sahne olan ve doğu illerimizdeki sporcularımızın iple çektiği Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyona'mızı bu sene Batman'da gerçekleştiriyoruz. Destek olan tüm kurumlarımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası, Doğu Ligi ismiyle ilk kez 2012'de organize edilmişti. Türkiye Tenis Federasyonu tarafından her sene farklı bir kentte düzenlenen organizasyonda geçen sene erkeklerde Gaziantep Tenis İhtisas Kulübü, kadınlarda ise Şanlıurfa Tenis Kano Spor Kulübü şampiyon olmuştu.