Teniste Davis Kupası'nı ilk finalisti Avustralya oldu

Teniste ülkelerin yarıştığı en önemli organizasyon 2022 Davis Kupası'da ilk finalist, Hırvatistan'ı 2-1'le geçen Avustralya oldu.



İspanya'nın Malaga kentinde düzenlenen organizasyonun ilk yarı finalinde, Avustralya ile Hırvatistan üç maçlık seride karşılaştı.



Tek erkekler maçlarının ilkinde, Hırvat Borna Coric, Avustralyalı Thanasi Kokkinakis'i 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek ülkesini 1-0 öne geçirdi.



İkinci tekler maçında ise Avustralyalı Alex de Minaur, Hırvat Marin Cilic'i 6-2'lik setlerin ardından 2-0 mağlup etti ve skoru 1-1'e getirdi.



Sonucu belirleyen çift erkekler müsabakasında Hırvat Nikola Mektic-Mate Pavic ikilisini 6-7, 7-5 ve 6-4'lük setlerin ardından 2-1'le geçen Avustralyalı Max Purcell ve Jordan Thompson, ülkelerini finale taşıdı.



İtalya ile Kanada arasındaki diğer yarı final eşleşmesini geçen taraf, finalde Avustralya'nın rakibi olacak.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ