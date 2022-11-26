Teniste Davis Kupası'nı ilk finalisti Avustralya oldu

Teniste ülkelerin yarıştığı en önemli organizasyon 2022 Davis Kupası'da ilk finalist, Hırvatistan'ı 2-1'le geçen Avustralya oldu.
İspanya'nın Malaga kentinde düzenlenen organizasyonun ilk yarı finalinde, Avustralya ile Hırvatistan üç maçlık seride karşılaştı.
Tek erkekler maçlarının ilkinde, Hırvat Borna Coric, Avustralyalı Thanasi Kokkinakis'i 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek ülkesini 1-0 öne geçirdi.
İkinci tekler maçında ise Avustralyalı Alex de Minaur, Hırvat Marin Cilic'i 6-2'lik setlerin ardından 2-0 mağlup etti ve skoru 1-1'e getirdi.
Sonucu belirleyen çift erkekler müsabakasında Hırvat Nikola Mektic-Mate Pavic ikilisini 6-7, 7-5 ve 6-4'lük setlerin ardından 2-1'le geçen Avustralyalı Max Purcell ve Jordan Thompson, ülkelerini finale taşıdı.
İtalya ile Kanada arasındaki diğer yarı final eşleşmesini geçen taraf, finalde Avustralya'nın rakibi olacak.
İspanya'nın Malaga kentinde düzenlenen organizasyonun ilk yarı finalinde, Avustralya ile Hırvatistan üç maçlık seride karşılaştı.
Tek erkekler maçlarının ilkinde, Hırvat Borna Coric, Avustralyalı Thanasi Kokkinakis'i 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek ülkesini 1-0 öne geçirdi.
İkinci tekler maçında ise Avustralyalı Alex de Minaur, Hırvat Marin Cilic'i 6-2'lik setlerin ardından 2-0 mağlup etti ve skoru 1-1'e getirdi.
Sonucu belirleyen çift erkekler müsabakasında Hırvat Nikola Mektic-Mate Pavic ikilisini 6-7, 7-5 ve 6-4'lük setlerin ardından 2-1'le geçen Avustralyalı Max Purcell ve Jordan Thompson, ülkelerini finale taşıdı.
İtalya ile Kanada arasındaki diğer yarı final eşleşmesini geçen taraf, finalde Avustralya'nın rakibi olacak.
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