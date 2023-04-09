Teniste Billie Jean King Cup Antalya'da başlayacak

Kaptanlığını Ali Göreç'in yaptığı A Milli Kadın Tenis Takımı'nda Pemra Özgen, Çağla Büyükakçay, İpek Öz, Berfu Cengiz ve Zeynep Sönmez yer alıyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Teniste Billie Jean King Cup Antalya'da başlayacak
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09 Nisan 2023 16:26
Teniste, Billie Jean King Cup pazartesi günü Antalya'da başlayacak.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa-Afrika Billie Jean King Cup Grup 1 maçları 15 Nisan'a kadar Antalya Megasaray Tenis Akademisi'nde oynanacak.

Kaptanlığını Ali Göreç'in yaptığı A Milli Kadın Tenis Takımı'nda Pemra Özgen, Çağla Büyükakçay, İpek Öz, Berfu Cengiz ve Zeynep Sönmez yer alıyor.

Türkiye A Grubu'nda Litvanya, Macaristan, Hollanda ve Mısır ile mücadele edecek.

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