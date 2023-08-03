Teniste Anadolu Yıldızlar Ligi'nin çeyrek finalleri Erzincan'da başladı

Teniste Anadolu Yıldızlar Ligi Osman Bayrakdar Sezonu, Karadeniz 1 ve 2 bölgesi çeyrek final müsabakaları Erzincan'da start verdi.



Ülkü Spor Kompleksi tenis kortlarında düzenlenen müsabakalara Düzce, Amasya, Zonguldak, Erzurum, Artvin, Ordu, Çorum, Bolu, Rize, Bolu, Sinop'tan 80 sporcu katılıyor.



Üç gün sürecek organizasyonda başarılı olan sporcular yarı finale yükselecek.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, açılış töreninde yaptığı konuşmada, üç gün süresince yapılacak turnuvalara katılan sporculara başarı dileyerek, "Sizleri Erzincan'da ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Bu kortlar sizler için yapıldı, raket sesleri ile buraları şenlendirin. Hepiniz geleceğin yıldızları olacaksınız. Bu aşamada hepinize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.



