Teniste 2021 yılında 263 uluslararası madalya kazanıldı

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, tenisçilerin elde ettiği başarılarla Türkiye'nin tenis dünyasındaki yükselişini sürdürdüğüne belirterek, ''Dünya standartlarındaki tesislerimizde düzenlediğimiz rekor sayıdaki uluslararası turnuvayla Türkiye bir tenis ülkesi haline geldi." dedi.



AA muhabirinin Türkiye Tenis Federasyonundan aldığı bilgiye göre, tenis alanında 2021'de birçok ilke ve başarıya imza attıldı. Tenis sporunun yurdun dört bir yanına yayma çalışması devam ederken yıl içinde de milli tenisçiler, uluslararası organizasyonlarda toplam 263 madalya kazandı.



2021 yılında teniste elde edilen başarılar ve düzenlenen önemli organizasyonlar şöyle:



''A Milli Erkek Takımı ENKA Spor Kulübü'nde düzenlenen Davis Cup World Group II Türkiye-Letonya serisinde Letonya'yı 4-0 yenerek Dünya Grubu I play-offlarına yükseldi.



Dünya sıralamasında 144'üncü basamağa ulaşan milli tenisçi Cem İlkel, tenis dünyasının en prestijli organizasyonlarından senenin son grand slam turnuvası ABD Açık'ta ana tabloya yükseldi. Cem İlkel bir grand slam turnuvasında ana tablo oynayan üçüncü Türk raket oldu.



Ülke sınırları dışında ilk kez iki milli tenisçi ATP Challenger turnuvasında final oynadı. İspanya'da düzenlenen Pozoblanco Open turnuvasında tarihi Türk finalinde Altuğ Çelikbilek, Cem İlkel'i 6-1, 6-7, 6-3 ile geçerek kariyerinin ikinci ATP Challenger şampiyonluğuna ulaştı.



Dünya Gençler Şampiyonası olarak bilinen Junior Davis Cup Junior Billie Jean King Cup ilk kez Türkiye'de düzenlendi. Organizasyonda 21 ülkeden 32 takım mücadele etti.



İstanbul 19-25 Nisan tarihlerinde WTA turnuvası TEB BNP Paribas Istanbul Championship'e ev sahipliği yaparken bu sene ülkemizde 6 ATP Challenger turnuvası düzenlendi.



Kadınlarda ve erkeklerde 2021'de toplam 74 ITF turnuvası, 16 ITF Junior turnuvası, 12 Tennis Europe turnuvası düzenlendi.



Bu verilerle Türkiye, dünyada en fazla uluslararası turnuva düzenleyen ülkelerden biri haline geldi. Türkiye'nin 7 bölgesini de kapsayacak şekilde 361 ulusal turnuva düzenlendi.''



- "Türkiye bir tenis ülkesi haline geldi"



Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, bu yılı başarılı bir şekilde tamamladıklarını söyledi.



Bu yılda çocukları ve gençleri tenis sporuna ulaştırabilmek için çalıştıklarını ifade eden Durmuş, şöyle devam etti.



"Fiziken ve ruhen insanları iyileştiren ve dönüştüren tenis sporunu yurdumuzun her noktasına yayabilmek ve çok sayıda hayata dokunabilmek için var gücümüzle çalıştığımız bir yıl oldu. Tenisi herkesin ulaşabileceği bir spor haline getirme çalışmalarımızı azimle sürdürürken ulusal turnuva ağımızı genişlettik. Şırnak'ta Cudi Kupası'ndan Manisa'da Demirci Akıncıları turnuvasına tenis coşkusu yurdun dört bir yanında katlanarak büyümeye devam etti. Sporcularımızın başarılı sonuçlarıyla ülkemiz tenis dünyasındaki yükselişini sürdürürken, dünya standartlarındaki tesislerimizde düzenlediğimiz rekor sayıdaki uluslararası turnuvayla Türkiye bir tenis ülkesi haline geldi. 2022'de de ülkemiz tenisindeki atılımı daha ileri noktalara taşımak adına Gençlik ve Spor Bakanlığımızın 'Sporu tabana yayıyoruz' ilkesiyle, çalışmalarımızı tenise değer katan tüm paydaşlarımızın desteğini alarak kararlılık ve adanmışlıkla sürdüreceğiz."



