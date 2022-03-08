Tenisin çatı kuruluşları Ukrayna için seferber oldu

ATP, WTA ve ITF ile dört büyük grand slam organizasyonu, başlattıkları yardım kampanyasına 100'er bin dolar bağışladı

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Tenisin çatı kuruluşları Ukrayna için seferber oldu
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08 Mart 2022 21:28
Tenisin çatı kuruluşları ATP, WTA ve ITF ile dört büyük grand slam organizasyonu, Ukrayna için yardım kampanyası başlattı.

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP), Kadınlar Tenis Birliği (WTA), Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) ve dört grand slam turnuvası ABD Açık, Avustralya Açık, Fransa Açık, Wimbledon yönetimleri, Rusya'nın askeri müdahalesi nedeniyle Ukrayna'ya yardım kampanyası başlattıklarını duyurdu.

"Tenis barış için oynuyor" sloganıyla açılan kampanyaya her organizasyonun 100'er bin dolar bağışta bulunduğu kaydedildi.

Kampanyanın videosunu Ukraynalı tenisçiler Elina Svitolina ve Sergiy Stakhovsky seslendirdi.

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