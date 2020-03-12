Tenise koronavirüs engeli!

ATP, koronavirüs tehlikesi nedeniyle erkeklerde profesyonel tenis turlarını 1,5 aylığına iptal etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Tenise koronavirüs engeli!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Mart 2020 18:50
Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle erkeklerde profesyonel tenis turlarını 6 hafta iptal etti.

ATP'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, 20 Nisan'a kadar yapılması planlanan bütün ATP Tur ve ATP Challenger turnuvalarının askıya alındığı belirtildi.

Bu kararla, aralarında Miami Açık'ın da yer aldığı 6 turnuva yapılamayacak.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için