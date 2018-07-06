Tenis topu tavandan nasıl alınır? Örümcek adam formülü

Tenis topu tavandan nasıl alınır? Örümcek adam formülü

Tenis topu tavandan nasıl alınır? Örümcek adam formülü

Ve bunu yapan 3 yaşındaki sevimli bir minik...







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