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Tenis tarihinden unutulmaz 20 olay



Teniste bazen herkesi şaşırtan anlara tanıklık edebiliyoruz. Venus Williams, Maria Sharapova, Serena Williams, Rafael Nadal, Roger Federer, Andre Agassi, Johanna Konta, Novak Djokovic ve daha fazlası bu videoda...







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