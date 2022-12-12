Tenis Ligi final müsabakalarının açılışı yapıldı!

Türkiye Tenis Ligi final müsabakaları, Trabzon'da başladı.



Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Beşirli Tenis Kompleksi kortlarında düzenlenen açılış töreninde yaptığı konuşmada, Trabzon'un bir hafta boyunca güzel bir organizasyona ev sahipliği yapacağını söyledi.



İl dışından gelen sporcuların bölgeyi ve şehri tanıyarak, müsabakalarda yarışacaklarını belirten Ustaoğlu, Trabzon'un, sanat, tarih, kültür ve en önemlisi sporda da her zaman ön planda bir şehir olduğunu vurguladı.



Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Cengiz Durmuş da federasyon olarak Trabzon'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Trabzon'un ev sahipliğinde düzenlenen 11. Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları'nda müsabakaya 14 yaşındayken katılan ve bu anısını, Avustralya Açık 2022 finalinden sonra gerçekleştirdiği basın toplantısında anlatan ünlü tenisçi Daniil Medvedev'i hatırlatan Durmuş, "Bu kapsamda Trabzon'da tenis oynayan, hayalleri büyük sporcuların yetişip ülkesine başarılar getireceğinden şüphemiz yok." dedi.



Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman da müsabakaya katılmak üzere Trabzon'a gelen sporcuların artık şehrin fahri hemşehrisi olduğunu ifade etti.



Konuşmaların ardından Durmuş, Ustaoğlu, Ataman ve Çetiner'e plaket takdim edildi.



Halk oyunları gösterilerinin ardından başlayan müsabakalarda, erkeklerde Batman Petrol Spor Kulübü ve Antalya Spor Kulübü, kadınlarda ise Batman Petrol Spor Kulübü ile Erzurum Tenis İstisas Kulübü aralarında ilk karşılaşmalar yapıldı.



Kadınlarda ve erkeklerde toplam 25 takımdan 122 sporcunun mücadele edeceği müsabakalar, 18 Aralık'ta sona erecek.





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