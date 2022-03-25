Tenis Kış Kupası turnuvası tamamlandı!

Portakal Çiçeği Büyükler Kış Kupası Türkiye Serisi Tenis Turnuvası tamamlandı. Tek erkeklerde Emir Sütekin ve tek kadınlarda Özge Yüksel şampiyonluğa ulaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Tenis Kış Kupası turnuvası tamamlandı!
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25 Mart 2022 23:31
Portakal Çiçeği Büyükler Kış Kupası Türkiye Serisi Tenis Turnuvası tamamlandı.

Portakal Çiçeği Karnavalı etkinlikleri kapsamında Adana Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübü'nde gerçekleştirilen turnuvada, yaklaşık 100 sporcu derece elde etmek için ter döktü.

Tek erkeklerde Emir Sütekin ve tek kadınlarda Özge Yüksel şampiyonluğa ulaştı.

Çift erkeklerde Deniz Utku Temel ve Emir Sütekin ve çift kadınlarda Billur Gönlüşen ve Senem Öcal şampiyonluk kupasına ulaştı.

Derece elde eden sporculara kupaları düzenlenen törenle verildi.

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