Tenis heyecanı Manisa'da başladı

Manisa'da düzenlenen tenis organizasyonu "Büyükler Hafta Sonu Turnuvası" start aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Tenis heyecanı Manisa'da başladı
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27 Nisan 2023 17:36
Türkiye Tenis Federasyonu tarafından Manisa'nın Demirci ilçesinde düzenlenen "Büyükler Hafta Sonu Turnuvası" başladı.

Kaymakamlık, Demirci Belediyesi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Akıncılar Tenis Kulübünün destekleri ile Demirci Tenis Kortları'nda düzenlenen turnuvaya 7 ilden 18 sporcu katılıyor.

Turnuva, 30 Nisan Pazar günü sona erecek.

Demirci Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Bilal Yılmaz, Demirci olarak önemli spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

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