Tenis heyecanı Gaziantep'te yaşanacak

Uluslararası Gaziantep Cup Tenis Turnuvası ile yapımı tamamlanan Mehmet Şimşek Tenis Kompleksi'nin açılışı, Gaziantep'te yapıldı.Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Tenis Federasyonu, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle merkez Şehitkamil ilçesinde inşası tamamlanan Mehmet Şimşek Tenis Kompleksi'nde gerçekleştirilen turnuvaya 19 ülkeden 70'e yakın sporcu katılıyor.Turnuvanın ve kompleksin açılışı dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, inandıkları ve hedefledikleri birçok projenin olduğunu belirtti.Türkiye'de çok yetenekli sporcular olduğunu dile getiren Durmuş, imkan verilmesi halinde gençlerin büyük işler yapabileceğine inandıklarını ifade etti.Durmuş,diye konuştu.Eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ise Gaziantep'teki bir tenis kompleksine isminin verilmesinin kendisini çok mutlu ettiğini belirterek,ifadesini kullandı.Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de bölgedeki gençlerin gelişmesi ve yetişmesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.Cumhuriyetin ikinci 100 yılına geçileceğine, bu çerçevede daha önemli çalışmaların yapılması gerektiğine işaret eden Şahin, şunları kaydetti:Daha sonra Uluslararası Gaziantep Cup Tenis Turnuvası ve yapımı tamamlanan Mehmet Şimşek Tenis Kompleksi'nin açılışı yapıldı.Açılışın ardından turnuva kapsamında gösteri maçları oynandı.Bölgede tenis branşının gelişmesine katkı sağlaması hedeflenen ITF turnuvası, 30 Ekim'e kadar sürecek.