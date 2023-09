Tenis heyecanı Erzincan'da yaşandı

Erzincan'da düzenlenen Uluslararası 14 Yaş ve Altı Ergan Cup Tenis Turnuvası (Tennis Europe) tamamlandı.



Gençlik ve Spor Bakanlığı, Uluslararası ve Türkiye Tenis Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün destekleriyle Ülkü Spor Kompleksi Tenis Kortları'nda düzenlenen organizasyona 6 ülkeden 54 sporcu katıldı.



Turnuva 4 kategoride gerçekleştirilirken, tek erkeklerde Orhan Alp Akyol birinci, Eren Çavuş ikinci olurken, tek kadınlarda Ecrin Lal Yavuz birinci, Elvin Eğribel ise ikinciliği kazandı.



Organizasyonda çift erkeklerde ise Eren Kip-Leo Ozan Sheehan birinci, Talha Emin Bulut-Bekir Devran Esendağlı ikinci oldu.



Çift kadınlarda Ayşe Bal-Ecrin Lal Yavuz birinci, Defne Akçay-Defne Özel ikinciliği elde etti.



Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, burada yaptığı konuşmada, tenisin tabana yayılması için Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte çalışmalar yürüttüklerini belirterek, şunları söyledi:



"Bizler de yıllardır tenisin her yerde, her zaman oynanabilmesi için stratejilerini geliştirip Türkiye'nin her noktasında bunu gençlerimizin il ve ilçelerinde yapabileceklerini, buna yeteneklerinin olduğunu, ailelerimizin buna istekli olduklarını ve buna hazır olan bir ülke olduğumuzu bilerek yıllardır çalışıyoruz. Elbette tenisin her yerde oynanabilmesi Türkiye için çok önemli. Eğer biz bu çocukları doğru bir şekilde yukarıya taşımayı başarabilirsek ki federasyon olarak bunun sorumluluğunu taşıyoruz. Bugün Avrupa ikincisi olan sporcularımız yarın dünya birincisi ve ikincisi olabilirler."



Konuşmaların ardından dereceye giren sporculara ödülleri verildi.