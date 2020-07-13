Tenis Federasyonundan Kovid-19 soruşturması

Türkiye Tenis Federasyonu, bazı milli sporcuların kamp yaptıkları yerde yeni tip koronavirüs tedbirlerine uymadığına dair sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine soruşturma başlattı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Tenis Federasyonundan Kovid-19 soruşturması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Temmuz 2020 16:46
Türkiye Tenis Federasyonu, bazı milli sporcuların kamp yaptıkları yerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığına dair sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine soruşturma başlattı.  

Federasyondan yapılan açıklamada, "Göcek'te antrenmanlarını sürdüren A Milli Takım sporcularımızın sosyal medyaya yansıyan görüntülerinde federasyonumuzun belirlediği Kovid-19 önemlerine uyulmadığı tespit edilmiştir. Konuyla ilgili gerekli soruşturma başlatılmış olup sonuçları kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi. 



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için