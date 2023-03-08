Tenis Federasyonu'ndan depremzedeler için yeni proje

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocuklar için "Çocuklarımız geleceğimizdir" projesi başlattıklarını duyurdu.



Federasyondan yapılan açıklamada, depremler nedeniyle yaşanan acının büyük olduğu belirtilerek, "Ülkemizi sarsan depremin yaralarını sarmak için ilk etapta federasyon olarak depremden etkilenen vatandaşlarımıza kış şartlarında soğuktan korunmaları ve ısınmalarını sağlayacak malzeme desteğini Gençlik ve Spor Bakanlığımızın belirlemiş olduğu toplama merkezine teslim ettik. Federasyonumuz tarafından nakdi yardım yapılmasının ardından bir yardım kampanyası başlattık ve tenis ailemizi bu kampanyaya destek olmaya davet ettik." ifadeleri kullanıldı.



TTF'nin depremin psikolojik ve fiziksel etkilerini yaşayan çocuklara yönelik "Çocuklarımız geleceğimizdir" projesini faaliyete geçirdiği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:



"Bu büyük depremden fiziksel ve psikolojik olarak etkilenen çocuklarımızın tenis camiamızın dayanışmasıyla acılarını paylaşmaya ve yaralarını sarmaya odaklanıyoruz. Depremden doğrudan etkilenen 10 il için eğitimci, psikolog ve antrenörlerden oluşan ekipler aracılığıyla proje planlaması yapılarak depremi yaşayan çocuklarla doğrudan etkileşim kurulacak, çocuklara eğitim ve psikolojik danışmanlık desteği sağlanacaktır. İlk etapta kalıcı konutlardan önce depremden etkilenen vatandaşlar için yapılacak konteyner kentlerde yaşayacak olan çocuklarımızın sosyalleşmesi adına faaliyetler planlanacaktır."





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