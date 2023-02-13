Tenis Federasyonu Hatay İl Temsilcisi vefat etti!

Tenis Federasyonu Hatay İl Temsilcisi Murat Ali Yapar ve eşi depremde hayatını kaybetti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Tenis Federasyonu Hatay İl Temsilcisi vefat etti!
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13 Şubat 2023 15:26
Türkiye Tenis Federasyonu Hatay İl Temsilcisi Murat Ali Yapar ve eşi Alev Yapar, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde yaşamını yitirdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Türkiye Tenis Federasyonu Hatay İl Temsilcimiz Murat Ali Yapar ile eşi Alev Yapar'ın, Hatay'da meydana gelen deprem felaketinde hayatlarını kaybettiklerini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Değerli il temsilcimiz ve kıymetli eşine Allah'tan rahmet, aileleri ve sevenlerine sabır, tüm tenis camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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