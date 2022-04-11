Tenis Billie Jean King Kupası'nda milliler Danimarka'yı devirdi!

Antalya'da düzenlenen Billie Jean King Kupası'nda Türkiye, gruptaki ilk maçında Danimarka ile karşılaştı.



Teklerde Pemra Özgen, Johanne Christine Svendsen'i 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0, İpek Öz de Sofia Nami Samavati'yi 7-5, 4-6 ve 6-2'lik setlerle 2-1 yendi.



Çiftlerde ise İpek Öz ile Berfu Cengiz, Rebecca Munk Mortensen-Svendsen ikilisine 6-2, 4-6 ve 1-6'lık setlerle 2-1 mağlup oldu.



Danimarka serisini 2-1 kazanan Türkiye, Salı günü Macaristan ile karşılaşak.





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