Ten Hag: 'Kafasını kaybetmiş 11 kişi gördüm'

Manchester United teknik direktörü Erik ten Hag, Liverpool'a 7-0 yenildikleri maçla ilgili konuştu.



Aldıkları sonucun kabul edilemez olduğunu belirten Hag, "Maç kaybedilir ama bu şekilde değil! Manchester United bu değil, bu olmamalı. İkinci yarıda hiç profesyonel birşey göremedim. Bu kabul edilemez, bunun hakkında konuşmamız gerekiyor. Sahada kafasını kaybetmiş 11 kişi gördüm. Manchester United bu değil!" diye konuştu.



Takım olarak son haftalarda dirençli görüntüleri olduğunu ancak bu maçta gördükleri nedeniyle sinirli olduğunu söyleyen Hollandalı hoca "İyi bir ilk yarı oynadığımızı söyleyebilirim. İlk yarı bitmeden hemen önce organizasyon hatası yaptık. Standardımız bu değildi, takım olarak mücadele edemedik. Kesinlikle çok kızgınım ve şaşırdım. Çünkü son haftalarda bu takım dirençli bir oyun gösterdi, kazanma tavrı her zaman vardı. İkinci yarıda bundan eser göremedim." açıklamasını yaptı.



Geçmişte geri döndükleri maçlar olduğunu ancak bu karşılaşmada başaramadıklarını aktaran Hollandalı hoca, "Gerçtekten büyük hayal kırıklığına uğradım. Bunu güçlü bir şekilde ele alıp düzeleceğiz" diyerek açıklamalarını tamamladı.





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