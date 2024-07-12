Haber Tarihi: 12 Temmuz 2024 11:34 - Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2024 11:34

Temu Türkiye'de Var mı?

Çinli e-ticaret devi Temu, son zamanlarda Türkiye'de de adından sıkça söz ettirmeye başladı. Peki, Temu nedir ve Türkiye'de var mı?

Temu Türkiye'de Var mı?
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Temu, Alibaba'ya bağlı olan bir e-ticaret platformudur. 2021 yılında kurulan Temu, dünya çapında milyonlarca kullanıcıya sahiptir. Platformda elektronik ürünlerden ev eşyalarına, giyimden aksesuara kadar geniş bir ürün yelpazesi bulunur. Temu'nun en önemli özelliği ise ürünlerinin oldukça uygun fiyatlı olmasıdır.

Temu Türkiye'de Var mı?

Evet, Temu Türkiye'de de var! Platform, 2023 yılında Türkiye pazarına giriş yaptı ve kısa sürede popüler hale geldi. Temu'da Türkiye'den satıcılar da ürünlerini satabilmektedir.

Temu'dan Nasıl Alışveriş Yapılır?

Temu'dan alışveriş yapmak oldukça kolaydır. Platformun web sitesine veya mobil uygulamasına üye olarak alışverişe başlayabilirsiniz. Ürünler arasından seçim yaptıktan sonra ödeme işlemini kredi kartı veya banka havalesi ile gerçekleştirebilirsiniz.
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