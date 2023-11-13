Temsilcilerimizin CEV Kupası'ndaki rakipleri belli oldu

Arkas Spor ile Fenerbahçe Parolapara Erkek Voleybol Takımlarının CEV Kupası 16'lı final turundaki rakipleri belli oldu.



Bulgaristan temsilcisi Neftohimik ile eşleşen Arkas Spor, rakibiyle ilk maçını 22 veya 23 Kasım'da Bulgaristan'da, rövanşı da bir hafta sonra İzmir'de oynayacak.



Avusturya'dan Hypo Tirol'la karşılaşacak Fenerbahçe Parolapara ise ilk maçını gelecek hafta deplasmanda oynadıktan sonra rövanşı 29 Kasım Çarşamba günü İstanbul'da yapacak.





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