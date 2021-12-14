Temsilcilerimizden Dünya Badminton Şampiyonası'na veda!

Dünya Badminton Şampiyonası Çift kadınlarda Türkiye'yi temsil eden Bengisu Erçetin ile Nazlıcan İnci, ikinci turda organizasyona veda etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Temsilcilerimizden Dünya Badminton Şampiyonası'na veda!
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14 Aralık 2021 19:09
2021 Dünya Badminton Şampiyonası İspanya'da devam ediyor.

Huelva kentinde yapılan şampiyonada çift kadınlar kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Bengisu Erçetin ile Nazlıcan İnci, ikinci turda Bulgar Gabriela Stoeva-Stefani Stoeva ikilisiyle karşılaştı.

Karşılaşmayı 21-12 ve 21-14'lük setlerle 2-0 kaybeden Bengisu ile Nazlıcan, organizasyona veda etti


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