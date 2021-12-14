Temsilcilerimizden Dünya Badminton Şampiyonası'na veda!

2021 Dünya Badminton Şampiyonası İspanya'da devam ediyor.



Huelva kentinde yapılan şampiyonada çift kadınlar kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Bengisu Erçetin ile Nazlıcan İnci, ikinci turda Bulgar Gabriela Stoeva-Stefani Stoeva ikilisiyle karşılaştı.



Karşılaşmayı 21-12 ve 21-14'lük setlerle 2-0 kaybeden Bengisu ile Nazlıcan, organizasyona veda etti





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