29 Ekim

Temsilcilerimiz, UEFA'dan ne kadar kazandı?

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray'ın yanı sıra Konferans Ligi'nde yer alan Fenerbahçe ve Beşiktaş ile play-off turunda elenen Adana Demirspor kasasına koyacağı paralar konusunda rakipleriyle kıyasıya bir yarış içinde. İşte gelir sıralamasında son durum...

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Temsilcilerimiz, UEFA'dan ne kadar kazandı?
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27 Ekim 2023 11:39
Son güncelleme 27 Ekim 2023 12:07
Takımlarımızın UEFA'dan kazandıkları gelir belli oldu. Bu sezon temsilcilerimizin yer aldığı Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde en yüksek gelir elde eden takımlar sıralaması belli oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray'ın yanı sıra Konferans Ligi'nde yer alan Fenerbahçe ve Beşiktaş ile play-off turunda elenen Adana Demirspor kasasına koyacağı paralar konusunda rakipleriyle kıyasıya bir yarış içinde. İşte gelir sıralamasında son durum...

İŞTE GALATASARAY, FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ'IN UEFA'DAN KAZANDIĞI GELİR

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