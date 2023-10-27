Takımlarımızın UEFA'dan kazandıkları gelir belli oldu. Bu sezon temsilcilerimizin yer aldığı Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde en yüksek gelir elde eden takımlar sıralaması belli oldu.
Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray'ın yanı sıra Konferans Ligi'nde yer alan Fenerbahçe ve Beşiktaş ile play-off turunda elenen Adana Demirspor kasasına koyacağı paralar konusunda rakipleriyle kıyasıya bir yarış içinde. İşte gelir sıralamasında son durum...
İŞTE GALATASARAY, FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ'IN UEFA'DAN KAZANDIĞI GELİR
Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray'ın yanı sıra Konferans Ligi'nde yer alan Fenerbahçe ve Beşiktaş ile play-off turunda elenen Adana Demirspor kasasına koyacağı paralar konusunda rakipleriyle kıyasıya bir yarış içinde. İşte gelir sıralamasında son durum...
İŞTE GALATASARAY, FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ'IN UEFA'DAN KAZANDIĞI GELİR