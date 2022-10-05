Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir'in de yer aldığı UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde üçüncü hafta maçları yapılacak.



BAŞAKŞEHİR VE SİVASSPOR SAHNEDE



Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında A Grubu'nda mücadele eden Medipol Başakşehir, deplasmanda Letonya'nın RFS takımına konuk olacak. G Grubu'ndaki Demir Grup Sivasspor ise sahasında Kosova temsilcisi Ballkani'yi ağırlayacak.



Üçüncü hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:



19.45 Anderlecht (Belçika)-West Ham United (İngiltere)



19.45 Silkeborg (Danimarka)-FCSB (Romanya)



19.45 Lech Poznan (Polonya)-Hapoel Beer-Sheva (İsrail)



19.45 Slovacko (Çekya)-Nice (Fransa)



19.45 Dnipro (Ukrayna)-Vaduz (Lihtenştayn)



19.45 Molde (Norveç)-Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti)



19.45 Demir Grup Sivasspor-Ballkani (Kosova)



19.45 Pyunik (Ermenistan)-Zalgiris (Litvanya)



22.00 Hearts (İskoçya)-Fiorentina (İtalya)



22.00 RFS (Letonya)-Medipol Başakşehir



22.00 Villarreal (İspanya)-Austria Wien (Avusturya)



22.00 Köln (Almanya)-Partizan (Sırbistan)



22.00 AZ Alkmaar (Hollanda)-Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi)



22.00 Gent (Belçika)-Djurgarden (İsveç)



22.00 Slavia Prag (Çekya)-CFR Cluj (Romanya)



22.00 Basel (İsviçre)-Slovan Bratislava (Slovakya)





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