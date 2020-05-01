Temizlik Benim İşim Kadir Ezildi kimdir? Kaç yaşında

Geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabında çektiği temizlik videosu ile gündeme gelen ve sonrasında bir kanalda "Temizlik Avcıları" adlı programda tüm kadınların dikkatini çeken Kadir Ezildi'nin kim olduğunu ve kaç yaşında olduğunu sizlerle paylaşıyoruz.Temizlik takıntıları ve söylediği manidar sözlerle tüm Türkiye'nin dilinde dolaşan Kadir Ezildi, Talya Prodüksiyon'un üstlendiği Temizlik Benim İşim yarışmasını sunuyor.19 Mart 1998 doğumlu 25 yaşında olan Kadir Ezildi, İstanbul'da doğmuş. Anne tarafından Bayburt'lu baba tarafından ise Konyalı olan Ezildi, annesinden ayrı haftanın neredeyse her günü dip köşe temizlik yapıyor. Asıl işi özel bir hastanede arşiv sorumlusu olan Kadir Ezildi, temizlik düşkünlüğü nedeniyle evde annesini bile bıktırdığı biliniyor. İstanbul'da annesi ve erkek kardeşi ile birlikte yaşayan Ezildi, televizyon programı ile geniş kitlelere ulaşarak herkesin sevgisini kazandı.Temizliğin yanı sıra düzen konusunda da takıntılı olan Kadir Ezildi, kazandığı tüm parayı temizlik malzemelerine ve evin dekorasyonuna harcıyor. Misafirlerden ayaklarını yıkayarak çoraplarını değiştirmelerini istediğini söyleyen Kadir, takıntılı olduğunun farkında fakat tedavinin bu duruma bir çözüm olacağını düşünmüyor. Bu takıntısı nedeniyle evlenecek birini bulmakta zorlanacak olması ise Kadir Ezildi'nin annesinin en büyük korkusu. (yasemin.com)- Meditasyon gibi hiç bir şey takmıyorsunuz bi kova su alıp her yeri siliyorsunuz.- O adam olmaz.. o adam olmaz! Ki o bu banyoyada yakışmıyor zaten.. Hepsinin sırası var...- Lavabo benim dert teknem...