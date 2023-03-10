Haber Tarihi: 10 Mart 2023 10:33 - Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2023 10:33

Temettü ne zaman yatar? Tüpraş temettü ne zaman hesaba geçer? 2023

Temettü veya diğer adıyla kâr payı; bir işletmenin elde ettiği dönemlik kârdan miktarından nakit ya da hisse senedi olarak şirket ortaklarına pay vermesidir. Önemli bir ortaklık hakkı olan temettü, işletmedeki her bir ortağın sahip olduğu hisse senedi miktarına göre bir pay verilmesi anlamını taşır. Peki, Temettü ne zaman yatar? Tüpraş temettü ne zaman hesaba geçer? 2023

Temettü ne zaman yatar? Tüpraş temettü ne zaman hesaba geçer? 2023
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Temettü oranları, şirketlerin yılsonu bilançolarına bağlı olarak belirlendiği için yatırımcılar tarafından dikkatle takip edilen veriler arasındadır. Bir şirketin yıllık net dönem kârı, o şirketin yatırımcılarına ödeyeceği kâr payının belirlenmesini sağlar. Şirketin, yıllık net dönem kârından vergiler ve diğer giderlerin çıkarılmasının ardından elde kalan kısmın %20'sinden az olmamak kaydıyla yatırımcılarına dağıtım yapmasına temettü dağıtımı denir. Temettü dağıtım kararı; yönetim kurulunun teklifi üzerine şirket genel kurulunda alınır. 

Temettü ne zaman yatar?

Temettü, ödeme tarihinden sonraki 2 iş günü (T+2) içerisinde hesabına yansır.

Tüpraş temettü ne zaman hesaba geçer? 2023

Temettü, ödeme tarihi 10 mart olarak açıklandığından dolayı 12 Mart'ta hesaplara geçmesi bekleniyor. 
Temettü Nasıl Dağıtılır?

Vergiler ve diğer giderlerin şirket yıllık net dönem kârından çıkartılması sonucunda kalan kısım; %20'den az olmamak kaydı ile hissedarlara dağıtılır. Temettü dağıtım şekillerinden genellikle tercih edileni; yalnızca nakit veya yalnızca hisse senedi olarak dağıtımın yapılmasıdır. Fakat bir kısmı nakit, kalan kısmı ise hisse senedi olarak da dağıtılabilmektedir.
Bedelsiz sermaye artırımına giden şirketler, kâr paylarını hisse senedi şeklinde dağıtırlar. Bu durumda, kâr payı miktarı eklenerek şirketin piyasa değeri üzerinden hissedarlara hisse senetleri dağıtılır.
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