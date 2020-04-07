Temel İhtiyaç kredisi nasıl alınır? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ödeme tabloları

i ile ilgili bilmeniz gereken her şey! Corona virüs tüm dünyayı etkisi altına alırken Türkiye'de de vaka ve ölü sayıları geçtikçe artıyor. Hükümet peş peşe önlemler alırken vatandaşlara da destek sunmaya devam ediyor. Son konulardan biri de Temel ihtiyaç desteği... Peki, Temel ihtiyaç desteği başvurusu nasıl yapılır? 10 bin TL 6 ay ödemesiz ve ertelemeli kredi şartları neler?Hanehalkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel müşterilere sunulan kredi uygulamasının başvuruları alındıktan sonra sonuçları açıklanacak.SMS ile başvuru yapılabiliyor. SMS ile başvuru yapmak için, aralarında birer boşluk bırakarak DESTEK TCKN ve HANEGELİRI yazıp 5724'e SMS atabilirsiniz.Başvuru değerlendirilmesi yapıldıktan sonra başvurunun sonucu olumlu olursa bilgilendirme yapılacak. Bilgilendirme sonrasında VakıfBank Mobil, İnternet Bankacılığı ve Çağrı Merkezi kanallarından kredinizi kullanarak anında hesabınıza aktarabilirsiniz.Bireysel İhtiyaç Desteği kredisi detayları;10.000,-TL'ye kadar,6 ayı ödemesiz dönemli, 36 Aya kadar vadeli,Aylık Eşit Taksitli,Kredi kullanabilecektir.10 bin TL'ye kadar kredi imkanı veriliyor.6 ay ödemesiz Temel İhtiyaç Desteği başvurusu Halkbank internet şubesi ve web sayfasından yapılmaktadır.ÖDEME TABLOSU ÖRNEĞİKredi Tutarı: 10.000Toplam Vade:36 AYÖdemesiz Dönem: 6 ayTaksit Tutarı(Sonraki 30 ay boyunca) :376 TLKredi Tutarı: 7.500Toplam Vade:36 AYÖdemesiz Dönem: 6 ayTaksit Tutarı(Sonraki 30 ay boyunca) :282 TLKredi Tutarı: 5.000Toplam Vade:36 AYÖdemesiz Dönem: 6 ayTaksit Tutarı(Sonraki 30 ay boyunca) :188 TL