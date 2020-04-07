Temel İhtiyaç kredisi nasıl alınır? Temel İhtiyaç desteği şartları

Corona virüs nedeniyle zor günler geçiren vatandaşlara kamu bankalarından müjde geldi. Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası, 10 bin TL 6 ay ödemesiz ve ertelemeli kredi desteği sundu. Bu gelişme sonrası başvuruların nasıl yapılacağı ve şartları araştırılmaya başlandı.

07 Nisan 2020 07:47
Temel İhtiyaç kredisi nasıl alınır? Temel İhtiyaç desteği şartları
Temel İhtiyaç Kredisi ile ilgili bilmeniz gereken her şey! Corona virüs tüm dünyayı etkisi altına alırken Türkiye'de de vaka ve ölü sayıları geçtikçe artıyor. Hükümet peş peşe önlemler alırken vatandaşlara da destek sunmaya devam ediyor. Son konulardan biri de Temel ihtiyaç desteği... Peki, Temel ihtiyaç desteği başvurusu nasıl yapılır? 10 bin TL 6 ay ödemesiz ve ertelemeli kredi şartları neler?
TEMEL İHTİYAÇ DESTEĞİ KREDİSİ NE ZAMAN SONUÇLANIR?

Hanehalkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel müşterilere sunulan kredi uygulamasının başvuruları alındıktan sonra sonuçları açıklanacak.

VAKIFBANK 6 AY ÖDEMESİZ KREDİ BAŞVURUSU NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİR?




SMS ile başvuru yapılabiliyor. SMS ile başvuru yapmak için, aralarında birer boşluk bırakarak DESTEK TCKN ve HANEGELİRI yazıp 5724'e SMS atabilirsiniz.

Başvuru değerlendirilmesi yapıldıktan sonra başvurunun sonucu olumlu olursa bilgilendirme yapılacak. Bilgilendirme sonrasında VakıfBank Mobil, İnternet Bankacılığı ve Çağrı Merkezi kanallarından kredinizi kullanarak anında hesabınıza aktarabilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI TEMEL İHTİYAÇ DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI




Bireysel İhtiyaç Desteği kredisi detayları;

10.000,-TL'ye kadar,

6 ayı ödemesiz dönemli, 36 Aya kadar vadeli,

Aylık Eşit Taksitli,

Kredi kullanabilecektir.

10 bin TL'ye kadar kredi imkanı veriliyor.

HALKBANK TEMEL İHTİYAÇ DESTEĞİ BAŞVURUSU




6 ay ödemesiz Temel İhtiyaç Desteği başvurusu Halkbank internet şubesi ve web sayfasından yapılmaktadır.

ÖDEME TABLOSU ÖRNEĞİ

Kredi Tutarı: 10.000

Toplam Vade:36 AY

Ödemesiz Dönem: 6 ay

Taksit Tutarı(Sonraki 30 ay boyunca) :376 TL

Kredi Tutarı: 7.500

Toplam Vade:36 AY

Ödemesiz Dönem: 6 ay

Taksit Tutarı(Sonraki 30 ay boyunca) :282 TL

Kredi Tutarı: 5.000

Toplam Vade:36 AY

Ödemesiz Dönem: 6 ay

Taksit Tutarı(Sonraki 30 ay boyunca) :188 TL

Diğer Haberler

Lukas Podolski'den maskeli pazar alışverişi paylaşımı Koronavirüs Spor

Lukas Podolski'den maskeli pazar alışverişi paylaşımı
Bu bir yıkım hikayesidir: Ronaldinho Futbol

Bu bir yıkım hikayesidir: Ronaldinho
Eskişehirspor'a puan silme ve transfer yasağı cezası Spor Toto 1. Lig

Eskişehirspor'a puan silme ve transfer yasağı cezası
Koronavirüse yakalanan Mikel Arteta tamamen iyileşti Koronavirüs Spor

Koronavirüse yakalanan Mikel Arteta tamamen iyileşti
Mesut Özil'den itiraflar Arsenal

Mesut Özil'den itiraflar
Eczane maske başvurusu nasıl yapılır, bedava maske hangi eczaneden alınır Gündem

Eczane maske başvurusu nasıl yapılır, bedava maske hangi eczaneden alınır
Eczaneden maske nasıl alınır, başvuru nasıl yapılır? Gündem

Eczaneden maske nasıl alınır, başvuru nasıl yapılır?
Eczaneden bedava maske başvurusu nasıl yapılır? Gündem

Eczaneden bedava maske başvurusu nasıl yapılır?
SON DAKİKA: Eczaneden ücretsiz (bedava) maske nasıl alınır? Gündem

SON DAKİKA: Eczaneden ücretsiz (bedava) maske nasıl alınır?
Daha fazla göster
1

Lukas Podolski'den maskeli pazar alışverişi paylaşımı
2

Koronavirüse yakalanan Mikel Arteta tamamen iyileşti
3

Infantino: "Hiçbir maç, turnuva ve lig, insan hayatını riske atmaya değmez"
4

Eczaneden ücretsiz maske nasıl alınır? İşte yanıtı
5

Koronavirüsün ardından şimdi de çekirge endişesi
6

Türkiye'den İngiltere'ye yardım!
7

Top sektirirken az daha sakatlanıyordu
8

Şov yaparken evin camını kırdı
9

Göztepe'de antrenmanlar 20 Nisan'da başlayacak
10

Gençlik Merkezleri'nde "koruyucu maske" üretimi devam ediyor
yukarı ok