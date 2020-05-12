Temel İhtiyaç kredi Başvurusu (Halkbank , Vakıfbank , Ziraat Bankası)

Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank üzerinden yani kamu bankaları aracılığı ile Temel ihtiyaç kredi başvuru zamanı devam ediyor. 10000 TL'ye kadar devlet destekli kredi başvurusu yapabilir ve bankalarla iletişime geçerek bu anlamda işinize resmiyet kazandırabilirsiniz. Kredi hesaplama gerçekleştirebilmek için gerekli sayfaların aranması artmış durumda. Bu sebeple kredi hesaplama yapmak çok önemlidir. Ne kadar aylık ödeme yapılacağına göre gelirinizin 0,79 banka kredi hesaplama işlemi, son günlerde internet üzerinden en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Alacakları krediler için 0,79 kredi hesaplama yöntemiyle işlem yapmak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden en uygun kredileri sorguluyor. Peki, 0,79 kredi hesaplama işlemi nasıl yapılıyor? İşte detaylar haberimizde...
Konut almak isteyenler için kamu bankalarından avantajlı oranlar gelmeye başladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak geçtiğimiz hafta Şırnak'ta sıfır konut kredi faizlerinin yüzde 0.79'a düştüğünü açıklamıştı.
Açıklamanın ardından gözler kamu bankalarına çevrilmişti. Bugün ise Ziraat Katılım 120 vade ile 500 bin liraya kadar olan sıfır konut kredilerinde finansman oranını yüzde 0.79'a düşürdüğünü açıkladı. İşte, kredi faiz oranlarında o detaylar...
Sıfır konut alacaklar ise çektikleri krediye göre ne kadar ödeme yapacağını merak etmeye başladı.
Kamu bankaları tarafından verilecek konut kredi finansman oranları bundan sonra yüzde 0.79 faiz üzerinden değerlendirilecek.
İşte çekeceğiniz krediye göre ödeyeceğiniz tutarlar
Kredi: 75000
Vade: 60 ay
Aylık ödeme: 1574 lira
Kredi: 80000 lira
Vade: 60 ay
Aylık ödeme: 1679 lira
Kredi: 85000 lira
Vade: 60 ay
Aylık ödeme: 1784 lira
Kredi: 90000 lira
Vade: 60 ay
Aylık ödeme: 1889 lira
Kredi: 100000 lira
Vade: 60 ay
Aylık ödeme: 2099 lira
Kredi: 120000 lira
Vade: 60 ay
Aylık ödeme: 2519 lira
Kredi: 150000 lira
Vade: 60 ay
Aylık ödeme: 3148 lira
Kredi: 170000 lira
Vade: 60 ay
Aylık ödeme: 3568 lira
Kredi: 200000 lira
Vade: 60 ay
Aylık ödeme: 4198 lira
Kredi: 250000 lira
Vade: 60 ay
Aylık ödeme: 5248 lira
Kredi: 300000 lira
Vade: 60 ay
Aylık ödeme: 6297 lira
Kredi: 400000 lira
Vade: 60 ay
Aylık ödeme: 8396 lira
Kredi: 500000 lira
Vade: 60 ay
Aylık ödeme: 10496 lira
Kredi: 75000 lira
Vade: 120 ay
Aylık ödeme: 969 lira
Kredi: 80000 lira
Vade: 120 ay
Aylık ödeme: 1034 lira
Kredi: 85000 lira
Vade: 120 ay
Aylık ödeme: 1098 lira
Kredi: 90000 lira
Vade: 120 ay
Aylık ödeme: 1163 lira
Kredi: 100000 lira
Vade: 120 ay
Aylık ödeme: 1292 lira
ZİRAAT BANKASI MÜŞTERİ HİZMETLERİ
Müşteri İletişim Merkezi. 444 00 00 - 0850 220 00 00 Ziraat Bankası Müşteri İletişim Merkezi ile zamana ve mekana bağlı kalmadan bankacılık işlemlerinizi 7 gün 24 saat telefon ile gerçekleştirebilirsiniz.
HALK BANKASI MÜŞTERİ HİZMETLERİ
Türkiye Halk Bankası A.Ş., kısaca Halkbank, Halk Bankası ve Halk Sandıkları Kanunu kapsamında küçük ve orta büyüklükteki esnaf ve sanayiciye kolay ve ucuz kredi vermek amacıyla kurulan ve 1938'de faaliyete geçen bir kamu bankasıdır. 128.480 milyon ₺ aktif büyüklüğü ile dünyanın en büyük 159. bankasıdır.
VAKIFBANK MÜŞTERİ HİZMETLERİ
Müşteri hizmetleri: 0850 222 0400
Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı ya da kısaca VakıfBank, 1954 yılında kurulmuş, Türkiye Bankalar Birliği'nin 2014 yılı raporuna göre Türkiye'nin aktif büyüklük açısından en büyük 7. bankasıdır. Vikipedi
Müşteri hizmetleri: 0850 222 0724
ŞUBELERE TEBLİĞ EDİLDİ
Kamu bankalarının şubelere gönderdiği yazıda paketin kapsamı "alt gelir grubunda yer alan kesimlerin gıda harcamaları, kira, elektrik, doğalgaz fatura gibi ödemelerinin finansmanın karşılanmasına yönelik oluşturulmuştur" diye ifade edildi.
Kredinin amacının, salgından doğrudan veya dolaylı olarak etkilenen müşterilerin temel ihtiyaçlarının finansmanın uygun şartlarda sağlanması olduğunun altı çizildi.
FAİZİ % 0.49 OLACAK
Tüketici kredisi kapsamında 6 ay ödemesiz verilecek kredi için 1-36 aylık dönemde yüzde 0.49 gibi çok düşük bir faiz işletilecek. Kredi tahsis ücreti binde 5 olarak belirlenirken, 5 bin lira, 7 bin 500 lira ve 10 bin lira tutarlarında talep edilebilecek.
BAŞVURULAR NASIL YAPILIYOR?
Kredi başvuruları öncelikle internet şube ve mobil şubeden, müşterinin internet şube veya mobil üyelikleri bulunmuyorsa şubelerden de yapılabilecek. Banka yetkilileri, salgın riski nedeniyle zorunlu olmadıkça şubeye gelinmemesi gerektiğini belirtiyorlar. GERİ ÖDEME NASIL OLACAK? 5.000 LİRA KREDİ İÇİN:
İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 188 lira ödenecek.
7.500 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 282 lira ödenecek.
10.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 376 lira ödenecek.
TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ NE ZAMAN SONUÇLANIR?
Bankalarca başvuru kanallarının açılması ve taleplerin toplanması sonrasında, temel ihtiyaç kredi başvuru sonuçları neticelendirilecek. Kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilen müşterilerin hesaplarına kredi tutarları aktarılacak olup, müşteriler kredi tutarını ATM'lerden çekebileceklerdir.
KİMLER YARARLANAMAYACAK?
Açık takip kaydı bulunan, açık karşılıksız çeki olan, açık protestolu senedi bulunanlar hanehalkı/eşlerden biri kredi kullanmışsa diğeri kullanmayacak. Hazine destekli Kredi Garanti Fonu kefaletli kredi eşit taksitlerle ödenecek.
YÜZDE 85'İNE HAZİNE GARANTİSİ
Bankalar taleplerin toplanması sonrasında, kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilenlerin hesaplarına kredi tutarlarını aktaracak.
Müşteriler böylece krediyi ATM'den de çekebilecek.
Bankalar talepleri topladıktan sonra uygun olarak değerlendirilenleri hızlı bir şekilde hesaplara yatırılacak.