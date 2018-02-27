''Telles'in Portekiz'de oynamasını isterim''

Porto'da son iki sezondaki performansıyla Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin dikkatini çeken'e bir övgü de efsane isim Nuno Gomes'den geldi.Benfica'nın efsane isimleri arasında yer alan Nuno Gomes, Telles'i Portekiz Milli Takımı'nda görmek istediğini söyledi.Henüz Brezilya milli takımı forması giymeyen ve İtalyan pasaportundan dolayı İtalya için oynama şansı da bulunan Telles hakkında konuşan Nuno Gomes,ifadelerini kullandı.Telles'in Porto'dan ayrılıp çok daha büyük bir kulübe transfer olacağına da kesin gözüyle bakan Gomes,dedi.Geçtiğimiz günlerde sakatlanan Alex Telles'in 6-7 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Yıldız oyuncu bu sezon Porto formasıyla 2 gol, 18 asistlik bir performans sergiledi.