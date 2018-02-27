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''Telles'in Portekiz'de oynamasını isterim''

Nuno Gomes, Porto'da yıldızı parlayan Alex Telles'i Portekiz Milli Takımı'nda oynamasını istediğini söyledi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
''Telles'in Portekiz'de oynamasını isterim''
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27 Şubat 2018 16:49
Porto'da son iki sezondaki performansıyla Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin dikkatini çeken Alex Telles'e bir övgü de efsane isim Nuno Gomes'den geldi.

Benfica'nın efsane isimleri arasında yer alan Nuno Gomes, Telles'i Portekiz Milli Takımı'nda görmek istediğini söyledi.

Henüz Brezilya milli takımı forması giymeyen ve İtalyan pasaportundan dolayı İtalya için oynama şansı da bulunan Telles hakkında konuşan Nuno Gomes, ''Alex Telles çok iyi bir oyuncu. Fabio Coentrao ve Raphael Guerreiro da önemli oyuncular ama Telles çok farklı. Açıkçası ben Alex Telles'i Portekiz Milli Takımı'nda görmek isterdim'' ifadelerini kullandı.

Telles'in Porto'dan ayrılıp çok daha büyük bir kulübe transfer olacağına da kesin gözüyle bakan Gomes, ''Telles performansıyla dikkat çekiyor. Ben er ya da geç Porto'dan daha büyük bir takıma gideceğine inanıyorum'' dedi.

Geçtiğimiz günlerde sakatlanan Alex Telles'in 6-7 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Yıldız oyuncu bu sezon Porto formasıyla 2 gol, 18 asistlik bir performans sergiledi.



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