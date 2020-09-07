Telles'in menajeri Manchester United ile görüşüyor

Bir dönem Galatasaray forması giyen Alex Telles'in menajeri, Manchester United ile transfer için görüşüyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Telles'in menajeri Manchester United ile görüşüyor
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07 Eylül 2020 17:49
Kariyerini Porto'da sürdüren Galatasaray'ın eski futbolcusu Alex Telles, Manchster United yolunda...

Mirror'un haberine göre; Telles'in menajeri transfer görüşmeleri için İngiltere'ye uçtu.

Manchester United'ın bir sol bek oyuncusu transfer etmesi bekleniyor. Kadrodaki isimlerden hem Luke Shaw hem de Brandon Williams'ın sakat olması nedeniyle sol bek mevkisinde transfere kesin gözüyle bakılıyor.

27 yaşındaki sol bekin Portekiz ekibiyle olan sözleşmesi, Haziran 2021'de sona eriyor. Bu nedenle bu transferin, ödemede aşırıya kaçmak istemeyen Mancheter United'a cazip geldiği belirtiliyor.



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