Telles: "Oynadığım en büyük derbi Porto - Benfica"

Kariyerini Manchester United'da sürdüren Alex Telles, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Telles: 'Oynadığım en büyük derbi Porto - Benfica'
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25 Ocak 2021 17:24
Bir dönem Galatasaray'da oynayan Alex Telles, Liverpool'u FA Kupası'ndan eledikleri maçın ardından konuştu.

Kariyeri üzerine açıklamalar yapan sol bek oyuncusu, oynadığı derbiler üzerine çarpıcı sözler sarf etti.

"EN İYİSİ PORTO-BENFICA"

28 yaşındaki Alex Telles açıklamasında; "Kariyerimde bir sürü derbide oynadım. Porto-Benfica, Galatasaray-Fenerbahçe ve Milan-Inter... Bence en büyük rekabet ve en büyük derbi Porto ile Benfica arasındaki derbiydi. Sadece kulüpler arası değil, şehirler arasında da çok büyük rekabet var." dedi.

28 yaşındaki Alex Telles, bu sezon transfer olduğu Manchester United'da 15 maçta 2 gol ve 4 asist kaydetti.



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