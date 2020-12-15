Telles: 'Bruno nasıl fark yaratacağını biliyor'

Bir dönem Galatasaray forması giyen Alex Telles, Manchester United yıldızı Bruno Fernandes üzerine açıklamalarda bulundu.



Portekizli oyuncuyla takım arkadaşlığı yapan sol bek, Portekiz'deyken ise Sporting forması giyen Fernandes'i rakip olarak tanıyordu.



"KOCAMAN BİR KALBİ VAR"



Kulüp kanallarına konuşan 27 yaşındaki Telles; "O zamanlar rakiptik, şimdi takım arkadaşıyız. Ona karşı oynamanın zor olduğunu yüzüne söylemiştim. Kocaman bir kalbi ve mükemmel bir yeteneği var. Herkes onu biliyor, benim bir şey eklememe gerek yok. Nasıl fark yaratacağını iyi biliyor." dedi.



Bruno Fernandes, bu sezon Kırmızı Şeytanlar'ın formasıyla 18 resmi maça çıktı. 26 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 11 gol ve 6 asist yaptı.



