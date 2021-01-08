Telegram ücretsiz mi? Telegram Whatsapp farkı nedir?
Mesajlaşma ve veri gönderme uygulaması Telegram alternatif olarak Whatsapp'tan sonra kullanıcılara ulaşmaya çalışıyor. Whatasapp'ın son güncellemesinden sonra Telegram nedir? Telegram Whatsapp alternatifi, Telegram nasıl kullanılır? Telegram ücretli mi? Telegram Whatsapp farkı nedir? gibi soruların cevaplarını haberimizde derledik.
Telegram nedir araştırması vatandaşlar tarafından sürüyor. Telegram ücretsiz kullanımı sayesinde Whatsapp alternatifi olarak düşünülüyor. Whatsapp'ın son güncellemesinden sonra Telegram kullanıcılarının arttığı belirtiliyor. Telegram detayları seçenekler bulunuyor.
Telegram, WhatsApp'ın aksine kesintisiz eşitmeye sahip bulut tabanlı bir mesajlaşma aracıdır. Sonuç olarak, mesajlarınıza tabletler ve bilgisayarlar da dahil olmak üzere aynı anda birkaç cihazdan erişebilir ve her biri 2 GB'a kadar sınırsız sayıda fotoğraf, video ve dosya (belge, zip, mp3 vb.) paylaşabilirsiniz. Ve tüm bu verileri cihazınızda saklamak istemiyorsanız, her zaman bulutta saklayabilirsiniz.
Telegram, büyümesini her geçen gün sürdürerek, daha çok insana ulaşıyor.
Rus programcısı Pavel Durov tarafından oluşturulan Telegram, çoklu platform desteği sunan, oldukça güvenli anlık sesli ve görüntülü mesajlaşma servisidir. Ağustos 2013'te kurulan Telegram hem mobil hem de masaüstü sistemleri ile kullanıcılarına hizmet veriyor.
TELEGRAM ÜCRETLİ Mİ?
Telegram haberleşme uygulaması olarak iOS cihazlara APP Store; Android cihazlara Google Play üzerinden kullanılabiliyor. Telegram uygulaması ücretsizdir. Akıllı telefonunuza ücretsiz Telegram yükleyebilirsiniz.