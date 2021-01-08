Telegram nedir, nasıl kullanılır? telegram ücretli mi?

Mesajlaşma ve veri gönderme uygulaması Telegram alternatif olarak Whatsapp'tan sonra kullanıcılara ulaşmaya çalışıyor. Whatasapp'ın son güncellemesinden sonra Telegram nedir? Telegram Whatsapp alternatifi, Telegram nasıl kullanılır? Telegram ücretli mi? Telegram Whatsapp farkı nedir? gibi soruların cevaplarını haberimizde derledik.

08 Ocak 2021 11:01
Telegram nedir, nasıl kullanılır? telegram ücretli mi?
Telegram nedir araştırması vatandaşlar tarafından sürüyor. Telegram ücretsiz kullanımı sayesinde Whatsapp alternatifi olarak düşünülüyor. Whatsapp'ın son güncellemesinden sonra Telegram kullanıcılarının arttığı belirtiliyor. Telegram detayları seçenekler bulunuyor.
Telegram, WhatsApp'ın aksine kesintisiz eşitmeye sahip bulut tabanlı bir mesajlaşma aracıdır. Sonuç olarak, mesajlarınıza tabletler ve bilgisayarlar da dahil olmak üzere aynı anda birkaç cihazdan erişebilir ve her biri 2 GB'a kadar sınırsız sayıda fotoğraf, video ve dosya (belge, zip, mp3 vb.) paylaşabilirsiniz. Ve tüm bu verileri cihazınızda saklamak istemiyorsanız, her zaman bulutta saklayabilirsiniz.

TELEGRAM IOS İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
https://apps.apple.com/us/app/telegram-messenger/id686449807

TELEGRAM ANDROID GOOGE PLAY İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.telegram.messenger&hl=tr&gl=US

TELEGRAM NEDİR?

Telegram, büyümesini her geçen gün sürdürerek, daha çok insana ulaşıyor.

Rus programcısı Pavel Durov tarafından oluşturulan Telegram, çoklu platform desteği sunan, oldukça güvenli anlık sesli ve görüntülü mesajlaşma servisidir. Ağustos 2013'te kurulan Telegram hem mobil hem de masaüstü sistemleri ile kullanıcılarına hizmet veriyor.



TELEGRAM ÜCRETLİ Mİ?

Telegram haberleşme uygulaması olarak iOS cihazlara APP Store; Android cihazlara Google Play üzerinden kullanılabiliyor. Telegram uygulaması ücretsizdir. Akıllı telefonunuza ücretsiz Telegram yükleyebilirsiniz.

TELEGRAM NASIL KULLANILIR?

Telegram uygulamasını akıllı telefonunuza indirebilirsiniz.

TELEGRAM WHATSAPP FARKI NEDİR?

Telegram ve Whatsapp benzer işlere yaramasına rağmen aralarında farklar bulunuyor.

- Telefon numarası ile kayıt olunmasına rağmen telefon numarası verilmeden kullanıcı adı ile görüşme yapılır.

- Telegram sunduğu teknoloji sayesinde Telegram bile mesajlarınızı göremiyor.

- Gönderilen mesajı belirli bir süre sonra yok eden özelliği vardır. Mesajlar belirlenen sürenin sonunda her iki taraftan silinir.

- Bulut tabanlı mesajlaşma özelliği ile her platform saniyeler içerisinde karşınıza gelir, içerik eşleştirilir.

- Ekran görüntüsü alındığında karşıdaki kişiye bildirim gönderilir.

- Mesajlar Telegram dahil, üçüncü kişilere iletilmesi engellidir.

- Masaüstü uygulaması seçeneğiyle kullanma özelliği sunar.

- Görüntülü ve sesli mesaj özellikleri sunar.

- Son görülme özelliği kapatılabilir.

TELEGRAM KURULUŞ HİKAYESİ



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