Telegram nedir, nasıl kullanılır? telegram ücretli mi?

Telegram nedir araştırması vatandaşlar tarafından sürüyor. Telegram ücretsiz kullanımı sayesinde Whatsapp alternatifi olarak düşünülüyor. Whatsapp'ın son güncellemesinden sonra Telegram kullanıcılarının arttığı belirtiliyor. Telegram detayları seçenekler bulunuyor.Telegram, WhatsApp'ın aksine kesintisiz eşitmeye sahip bulut tabanlı bir mesajlaşma aracıdır. Sonuç olarak, mesajlarınıza tabletler ve bilgisayarlar da dahil olmak üzere aynı anda birkaç cihazdan erişebilir ve her biri 2 GB'a kadar sınırsız sayıda fotoğraf, video ve dosya (belge, zip, mp3 vb.) paylaşabilirsiniz. Ve tüm bu verileri cihazınızda saklamak istemiyorsanız, her zaman bulutta saklayabilirsiniz.Telegram, büyümesini her geçen gün sürdürerek, daha çok insana ulaşıyor.Rus programcısı Pavel Durov tarafından oluşturulan Telegram, çoklu platform desteği sunan, oldukça güvenli anlık sesli ve görüntülü mesajlaşma servisidir. Ağustos 2013'te kurulan Telegram hem mobil hem de masaüstü sistemleri ile kullanıcılarına hizmet veriyor.Telegram haberleşme uygulaması olarak iOS cihazlara APP Store; Android cihazlara Google Play üzerinden kullanılabiliyor. Telegram uygulaması ücretsizdir. Akıllı telefonunuza ücretsiz Telegram yükleyebilirsiniz.Telegram uygulamasını akıllı telefonunuza indirebilirsiniz.Telegram ve Whatsapp benzer işlere yaramasına rağmen aralarında farklar bulunuyor.- Telefon numarası ile kayıt olunmasına rağmen telefon numarası verilmeden kullanıcı adı ile görüşme yapılır.- Telegram sunduğu teknoloji sayesinde Telegram bile mesajlarınızı göremiyor.- Gönderilen mesajı belirli bir süre sonra yok eden özelliği vardır. Mesajlar belirlenen sürenin sonunda her iki taraftan silinir.- Bulut tabanlı mesajlaşma özelliği ile her platform saniyeler içerisinde karşınıza gelir, içerik eşleştirilir.- Ekran görüntüsü alındığında karşıdaki kişiye bildirim gönderilir.- Mesajlar Telegram dahil, üçüncü kişilere iletilmesi engellidir.- Masaüstü uygulaması seçeneğiyle kullanma özelliği sunar.- Görüntülü ve sesli mesaj özellikleri sunar.- Son görülme özelliği kapatılabilir.